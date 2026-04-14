Salonul de orologerie de la Geneva va lua pulsul industriei luxului, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Salonul de orologerie Watches and Wonders își deschide marți porțile la Geneva (Elveția), în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, ale cărui repercusiuni asupra sectorului luxului sunt încă foarte dificil de evaluat, transmite AFP.

Până pe 20 aprilie, 65 de mărci de ceasuri și bijuterii, inclusiv Rolex, Patek Philippe, Cartier și Bulgari, își vor prezenta cele mai recente creații la Watches & Wonders, cel mai mare eveniment anual din industria ceasurilor.

În pofida incertitudinilor privind călătoriile din Orientul Mijlociu și Asia, organizatorii se așteaptă la aproximativ 60.000 de vizitatori la ediția din acest an, față de 55.000 anul trecut.

‘Acest război va fi unul dintre principalele subiecte de discuție’, avertizează Jon Cox, analist la Kepler Cheuvreux.

Înainte de atacurile israeliano-americane asupra Iranului, acesta prognoza o relansare a exporturilor de ceasuri elvețiene în 2026, mizând pe o ‘creștere de o singură cifră’ sau în jur de 5%. Însă, având în vedere incertitudinile legate de conflict, industria elvețiană a ceasurilor pare să se îndrepte acum spre o ‘creștere slabă’, potrivit lui Jon Cox.

Jean-Philippe Bertschy, analist la Vontobel, prognoza o creștere de 4% la începutul anului, dar acum mizează ‘mai mult pe stagnare’, adăugând că își va revizui estimările pentru 2026 după Salonul de la Geneva. Orientul Mijlociu reprezintă puțin sub 10% din piața ceasurilor, ‘ceea ce nu este ceva marginal’, mai ales că este o regiune ‘care se confruntă cu o creștere puternică în ultimii ani’, cu un entuziasm deosebit pentru ceasurile cu ‘grad mare de sofisticare’, segmentul cel mai ridicat al industriei orologeriei, a subliniat Bertschy, într-un interviu acordat AFP.

Dar cele mai mari necunoscute rezidă în principal în impactul asupra cheltuielilor de consum și turismului, la care sectorul de lux este foarte sensibil, deoarece țările din Golf sunt importante noduri de tranzit cu Asia. În prezent, este ‘extrem de dificil’ să faci previziuni, adaugă Bertschy, pentru care acest salon este o modalitate de a ‘lua pulsul’ sectorului.

Odată cu dispariția Baselworld în urma pandemiei de Covid-19, Salonul Watches and Wonders de la Geneva s-a impus ca punctul culminant al anului pentru sectorul orologeriei în Elveția. În mai puțin de cinci ani, ‘numărul expozanților aproape s-a dublat’, au subliniat organizatorii într-un comunicat de presă, ediția din 2026 primind unsprezece mărci noi, inclusiv Audemars Piguet, una dintre cele mai căutate de colecționari.

Anterior rezervat exclusiv profesioniștilor din domeniul luxului, Watches and Wonders și-a deschis treptat porțile publicului și s-a transformat într-o platformă pentru prezentarea expertizei producătorilor de ceasuri.

După zilele dedicate profesioniștilor, trei zile pline de activități, de sâmbătă până luni, sunt acum destinate publicului larg, organizatorii urmărind în special să atragă tineri pasionați de ceasuri pentru a asigura viitorul industriei. Anul trecut, un sfert din bilete au fost vândute persoanelor sub 25 de ani, subliniază organizatorii.

Ceasurile sunt al treilea sector de export al Elveției, după produsele farmaceutice și industriale. În 2025, acest sector a angajat 64.807 persoane în țara cantoanelor, potrivit Asociației Patronale din Industria Elvețiană de Orologerie, deși forța de muncă a înregistrat prima scădere de la perioada post-Covid, cu 1,3%.

Sectorul a absorbit rapid șocul pandemiei, doborând recorduri timp de trei ani consecutivi datorită așa-numitelor ‘achiziții de răzbunare’, unii consumatori folosind economiile făcute în timpul carantinei pentru a cumpăra ceasuri de lux. Însă, odată cu scăderea cererii în China, urmată de episodul tarifelor americane, sectorul a cunoscut încă doi ani dificili, exporturile de ceasuri elvețiene scăzând cu 2,8% în 2024, apoi cu 1,7% în 2025, pentru a reveni la 25,6 miliarde de franci elvețieni (27,7 miliarde de euro).