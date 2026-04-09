Băncile elveţiene testează utilizarea unei stablecoin legate de francul elveţian

Şase bănci din Elveţia şi-au unit forţele pentru a testa posibile utilizări ale unei stablecoin legate de francul elveţian, a anunţat miercuri banca UBS, în contextul în care instituţiile financiare încearcă să se adapteze la creşterea rapidă a industriei stablecoin şi a criptomonedelor, transmite Reuters.

Împreună cu compania Swiss Stablecoin AG, băncile vor lansa un mediu digital securizat de testare, cunoscut drept ”sandbox”, pentru a explora modalităţi de conectare a aplicaţiilor bazate pe tehnologia blockchain cu francul elveţian, potrivit comunicatului UBS.

Iniţiativa reuneşte UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank (ZKB) şi Banque Cantonale Vaudoise (BCV) şi rămâne deschisă şi altor instituţii bancare.

Potrivit UBS, în prezent nu există în Elveţia un stablecoin reglementat legat de francul elveţian care să aibă o utilizare largă. Programul de testare este planificat pentru anul 2026 şi are ca obiectiv consolidarea ecosistemului monetar digital din Elveţia.

Băncile din întreaga lume analizează tot mai mult utilizarea stablecoinurilor, un tip de criptomonedă conceput pentru a menţine o valoare stabilă şi susţinută de monede tradiţionale.

Unele instituţii financiare consideră aceste active digitale drept potenţiali competitori, ceea ce le determină să caute modalităţi de integrare a tehnologiei blockchain în propriile activităţi.

Mai multe bănci la nivel global experimentează deja această tehnologie. Anul trecut, preşedintele american Donald Trump a semnat o lege care stabileşte reguli pentru stablecoinuri, ceea ce a accelerat interesul instituţiilor financiare pentru acest domeniu.

Un grup de zece bănci europene, inclusiv ING, UniCredit şi BNP Paribas, a creat anul trecut o companie care intenţionează să lanseze un stablecoin legat de euro în a doua jumătate a anului 2026, într-o încercare de a contracara dominaţia Statelor Unite în plăţile digitale.

Tot anul trecut, un alt grup format din zece bănci, printre care Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs şi UBS, a anunţat că explorează împreună posibilitatea emiterii unei stablecoin.

Piaţa stablecoinurilor a crescut puternic în ultimii ani, însă este dominată în continuare de compania Tether, cu sediul în El Salvador, iar cererea pentru stablecoinuri emise de bănci a rămas până acum limitată.