Producătorii mai mici de telefoane și laptopuri se pregătesc pentru o criză îndelungată de cipuri de memorie

Producătorii independenți de telefoane și laptopuri își reproiectează produsele, în contextul în care criza de cipuri de memorie, estimată să dureze până în 2027, pune presiune pe segmentul de piață al dispozitivelor cu prețuri accesibile, transmite Reuters.

Disponibilitatea de cipuri de memorie, nu prețul, reprezintă principala limită, au declarat reprezentanți ai trei companii intervievați de Reuters.

‘Dacă nu ai o aprovizionare asigurată, ești scos din joc’, a declarat Raymond van Eck, directorul companiei olandeze Fairphone, producător de telefoane concepute pentru a fi ușor de reparat.

În luna iulie, directorul producătorului sud-coreean de memorii SK Hynix a declarat că anul 2027 va fi ‘cel mai dificil din istoria industriei din perspectiva ofertei’, cererea urmând să depășească capacitatea de producție chiar și după anul 2030.

De asemenea, în luna iunie, firma de cercetare de piață Counterpoint Research a prognozat că livrările de smartphone-uri vor scădea cu 13,9% în acest an, ajungând la 1,08 miliarde de unități, cea mai drastică scădere anuală înregistrată vreodată, întrucât costurile ridicate cu cipurile de memorie fac ca producția telefoanelor cu prețuri accesibile să nu mai fie rentabilă.

Analiștii de la TrendForce estimează o creștere cu 13-18% a prețurilor la memoriile DRAM în acest trimestru, comparativ cu un avans de 93-98% în primul trimestru.

Compania finlandeză Jolla, un producător de telefoane înființat de foști ingineri de la Nokia, a anunțat că prețul pachetului combinat de stocare și memorie DRAM a atins un nivel maxim la sfârșitul lunii martie și s-a menținut la acest nivel, contrazicând prognozele din primăvară care mizau pe o dublare a prețului până în toamnă. ‘Desigur, suntem foarte mulțumiți de acest lucru, cel puțin pentru moment’, a declarat directorul Sami Pienimaki, care estimează că situația aprovizionării cu cipuri de memorie se va normaliza abia începând cu anul 2028.

Amploarea dezechilibrului a devenit evidentă spre sfârșitul anului trecut, a explicat Nirav Patel, directorul executiv al companiei americane Framework (producător de laptopuri modulare, ușor de reparat). Această situație a încurajat ‘pe toată lumea să încerce să obțină cât mai multe stocuri și provizii, cât mai rapid posibil’, ceea ce a agravat criza. Neavând resursele financiare necesare pentru a-și face stocuri mari, Framework plasează comenzi ferme (care nu pot fi anulate) cu mult timp înainte, fără a cunoaște prețul final, termenul de livrare sau volumul exact.

Ca răspuns al deficitul de cipuri de memorie, compania Jolla a proiectat două variante de placă de bază, astfel încât să poată înlocui pachetul combinat de memorie cu cipuri separate. La rândul său, Framework a conceput sistemul cu memorie modulară încă de la început; astfel, clienții pot instala acum memorii recuperate din dispozitive mai vechi.

Raymond van Eck, directorul companiei olandeze Fairphone, a dezvăluit că memoria poate reprezenta aproape 60% din costul componentelor pentru telefoanele cu un preț de aproximativ 400 de dolari. Fiecare companie gestionează diferit această situație: Framework ajustează rapid prețurile pe măsură ce costurile se modifică, Jolla a introdus o opțiune de upgrade al memoriei contra cost, iar Fairphone nu a majorat deloc prețurile.