Țările UE susțin planul Comisiei de a oferi industriilor grele mai multe certificate gratuite de poluare

Statele membre ale Uniunii Europene au susținut miercuri propunerile Executivului comunitar de a acorda industriilor grele mai multe certificate gratuite de poluare în următorii ani, pentru a ajuta companiile aflate în dificultate să rămână competitive din punct de vedere economic, transmite Reuters.

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este conceput pentru a îndeplini obiectivul UE de reducere a emisiilor pentru 2030. Sistemul ETS obligă centralele electrice și industriile să cumpere certificate de poluare pentru a-și acoperi emisiile de CO2, dar industriile prelucrătoare și cele mari consumatoare de energie pot obține gratuit unele certificate, în ideea de a ajuta companiile să concureze cu rivalii străini care nu plătesc costuri pentru emisii.

Într-un comunicat de presă publicat miercuri, Consiliul UE a informat că statele membre au susținut o propunere a Comisiei Europene de a oferi industriilor grele un număr suplimentar de 121 de milioane de certificate gratuite de poluare pentru perioada 2026-2030, în funcție de producția lor de căldură și de consumul de combustibil. Această măsură ar putea permite companiilor să economisească aproximativ 8,25 miliarde de euro ca urmare a reducerii costurile aferente cu emisiile lor poluante, conform calculelor Reuters, și le-ar oferi mai multe mai multe certificate gratuite decât propusese inițial Comisia Europeană.

Printre beneficiari ar urma să fie incluși producătorii de substanțe chimice, companiile de prelucrare a metalelor și producătorii de ceramică și sticlă.

Planul Bruxelles-ului va suplimenta, temporar, numărul de certificate de poluare acordate gratuit, chiar dacă sistemul ETS a fost conceput pentru a reduce treptat certificatele gratuite gratuite, astfel încât emisiile să scadă în timp.

Statele membre UE vor negocia normele finale, cunoscute în jargonul comunitar drept ‘indicatorii de rezervă’ (fall-back benchmarks) ai ETS cu Parlamentul European. Negocierile se desfășoară în regim accelerat pentru a se ajunge la un acord final în acest an.

În paralel, UE negociază o reformă mai amplă a sistemului ETS, și intenționează să ajungă la un acord în 2027. Reformarea ETS include o eliminare graduală a certificatelor gratuite de poluare și includerea emisiilor din activități precum shipping sau încălzirea clădirilor.