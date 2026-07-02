Shell: Cererea globală de gaze naturale lichefiate va crește cu 65% până în 2050

Cererea globală de gaze naturale lichefiate (GNL) este așteptată să crească cu aproximativ 65% până în 2050, impulsionată de apetitul tot mai mare al Asiei pentru acest combustibil, și de centrele de date care majorează cererea de energie, a anunțat grupul petrolier Shell, transmite Reuters.

Până în 2050, cererea globală va ajunge probabil la aproape 700 milioane tone metrice pe an, a indicat cel mai mare vânzător mondial de gaze naturale lichefiate.

Comerțul cu GNL, care a ajuns la 422 milioane tone în 2025, ar urma să crească în 2026, Totuși, perturbările severe provocate de războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz au redus cu aproximativ o cincime aprovizionarea globală lunară cu GNL de la începutul conflictului. Ca rezultat, comerțul global cu GNL în 2026 ar putea fi similar cu nivelul de anul trecut dacă traficul se normalizează în această vară, înainte de a reveni pe creștere în 2027, a apreciat Shell.

‘Conflictul a creat un șoc masiv, perturbând toate segmentele economiei, dar industria GNL s-a dovedit a fi rezilientă și s-a adaptat schimbării condițiilor de pe piață’, a afirmat Cederic Cremers, președintele diviziei de gaz integrat de la Shell.

Compania a indicat că recentul avans al aprovizionării cu GNL și îmbunătățirea infrastructurii au îmbunătățit reziliența pieței și au ajutat la limitarea impactului perturbărilor transportului prin Strâmtoarea Ormuz.

Importurile de GNL ale Asiei în primul semestru din 2026 au scăzut în ritm anual cu aproape 4%, la 127,70 milioane tone, conform datelor firmei Kpler.

Shell se așteaptă să intre pe piață noi cantități de GNL, de aproximativ 180 milioane tone pe an, până în 2030, ceea ce va majora cererea pe noi piețe.

Sudul și sud-estul Asiei vor fi responsabile pentru aproximativ 40% din importurile globale GNL până în 2050. Pe piețele asiatice mature, cum ar fi Japonia, centrele de date majorează cererea de energie, a indicat Shell.

De asemenea, GNL va continua să aibă un rol cheie în securitatea energetică a Europei și va ajuta la echilibrarea generării intermitente de energie regenerabilă, pe fondul declinului producției interne de gaze, susține Shell.

Pentru a face față cererii în creștere, sunt necesare investiții în proiectele noi de export GNL până în 2040, a adăugat grupul petrolier.