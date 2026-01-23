Proiect: Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să-i informeze pe cumpărători asupra dotărilor, finisajelor și echipamentelor locuințele noi

Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să-i informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT).

În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 lei, potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori, anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi.

‘Pentru prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor, operatorii economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari pot pune în vânzare unități locative noi, cu obligația de a asigura informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori, în mod complet, corect și precis cu privire la elementele referitoare la toate dotările și materialele utilizate pentru edificarea construcțiilor ce fac obiectul contractelor, astfel încât consumatorii să ia decizia de tranzacționare în cunoștință de cauză’, prevede proiectul de hotărâre.

Dezvoltatorii imobiliar sunt obligați să întocmească o fișă de informare ce face parte integrantă din contractul de rezervare/antecontractul de vânzare-cumpărare/ contractul de vânzare-cumpărare, respectiv primul document juridic semnat de către ambele părți.

Fișa de informare va conține: lista dotărilor, finisajelor și echipamentelor care fac parte din livrarea standard a unității locative, precum și eventualele opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, cum ar fi numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate; specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare; denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate; trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Înainte de semnarea contractului de rezervare/antecontractului de vânzare-cumpărare/contractului de vânzare-cumpărare, respectiv primul document juridic semnat de către ambele părți, operatorul economic trebuie să se asigure de faptul că persoana care cumpără primește și acceptă toate informațiile menționate.

Autoritățile motivează demersul legislativ prin necesitatea transparenței în relația contractuală dintre dezvoltator și consumator, prevenirii practicilor comerciale incorecte, creșterii gradului de încredere a consumatorilor în piața imobiliară și a reducerii numărului de litigii și reclamații privind calitatea construcțiilor și garanțiile aferente.

Prin adoptarea actului normativ se urmărește instituirea unei obligații legale clare pentru operatorii economici – dezvoltatori imobiliari – de a informa consumatorii, anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.