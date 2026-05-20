Bucureștiul, între proiecte puține și prețuri record pe piața imobiliară de lux

Creșterea fiscalității afectează piața imobiliară din România și accesul la locuințe, în special pentru tineri. În același timp, cumpărătorii sunt tot mai atenți la ceea ce aleg: nu mai caută doar apartamente, ci și acces la infrastructură, siguranță și calitatea vieții. Nu cresc doar prețurile, ci și standardele de calitate cerute de clienți.

În acest context, Antena 3 CNN, alături de platforma Homezz, continuă dezbaterile dedicate acestui sector prin conferința „Piața imobiliară din România: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”. Evenimentul a adus în prim-plan o analiză a momentului actual, dar și perspective pentru următoarea etapă de dezvoltare a pieței imobiliare din România.

În cadrul conferinței, expertul imobiliar Alexandru Manea a vorbit despre blocajele care afectează piața și despre lipsa de predictibilitate resimțită de investitori.

„Tot ce se întâmplă și toate blocajele pe care le avem în prezent nu sunt din cauza războiului, pentru că am trecut cu bine peste această perioadă. Nu sunt nici din cauza pandemiei. Ați văzut că s-a dezvoltat și zona Ilfov. Oamenii și-au dorit locuințe mai mari, curți, grădini și o viață mai prietenoasă, cu mai mult aer atunci când ajung acasă. Problema vine din acest blocaj politic din care, de doi ani, nu mai reușim să ieșim. Credeam că am scăpat anul trecut, dar se pare că și anul acesta continuăm cu aceeași lipsă de predictibilitate”, a declarat Alexandru Manea.

Investitorii caută tot mai des oportunități în afara țării

Acesta a subliniat că investitorii și clienții cu resurse financiare importante caută tot mai des oportunități în afara țării, tocmai din cauza instabilității din România.

„Suntem foarte aproape de tot ceea ce înseamnă clienții cu foarte mulți bani. Mă uitam zilele trecute la statisticile privind multimilionarii și am ajuns la 749 de persoane cu averi de peste 30 de milioane. O parte dintre acești cumpărători îi cunoaștem și lucrăm zilnic cu ei. Ne cer investiții și în afara țării, inclusiv pentru că avem licență Forbes Global Properties în România. În realitate, ei caută investiții în state unde există predictibilitate”, a explicat expertul imobiliar.

Lipsa concurenței a ridicat prețurile

Discuția s-a concentrat și pe creșterea accentuată a prețurilor, inclusiv în segmentul rezidențial de lux. Întrebat dacă cei care așteaptă o scădere a prețurilor „se îmbată cu apă rece”, Alexandru Manea a răspuns afirmativ, argumentând că lipsa proiectelor noi și blocajele din dezvoltare mențin prețurile la un nivel ridicat.

„În momentul în care avem proiecte blocate și nu putem construi mai multe apartamente, apare acel produs de unicitate. Exact cum o operă a lui Brâncuși valorează enorm pentru că este unică, la fel și aici. Astăzi, în București, avem doar unul sau două proiecte considerate cu adevărat unice. Nu este normal ca un oraș precum Bucureștiul să aibă atât de puține proiecte de acest tip. În aceste condiții, este firesc ca dezvoltatorul să ceară 10.000 de euro pe metrul pătrat”, a spus el.

Potrivit acestuia, lipsa concurenței și dezvoltarea redusă a zonelor centrale contribuie direct la menținerea prețurilor ridicate.

„Dacă am avea 20-30 de proiecte în zone centrale, ar exista concurență reală. În prezent, centrul Bucureștiului este aproape inexistent din punct de vedere al dezvoltării: nu avem suficiente hoteluri, boutique-hoteluri sau investitori interesați, pentru că imaginea este încă aceeași – în stânga ruină, în dreapta ruină”, a concluzionat Alexandru Manea.