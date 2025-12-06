Propunerea Ucrainei privind conversia certificatelor legate de PIB este ”mult mai atractivă” şi ar putea atrage numeroşi deţinători, spune Citi

Cea mai recentă ofertă a Ucrainei de a schimba certificatele legate de PIB cu noi obligaţiuni este ”semnificativ mai atractivă” decât variantele anterioare şi probabil va convinge o mare parte dintre deţinători, a afirmat Citi într-o notă transmisă vineri.

Kievul a lansat luni propunerea de a converti certificate în valoare de 2,6 miliarde de dolari în aşa-numitele obligaţiuni ”C”, pentru creditorii care acceptă tranzacţia, un pas esenţial pentru ca ţara afectată de război să iasă din situaţia de neplată generată de invazia rusă din 2022.

Totuşi, un grup important de creditori a avertizat vineri că ”mai există o serie de puncte cheie” ce trebuie clarificate privind termenii obligaţiunilor noi înainte de a-şi exprima sprijinul.

Nikola Apostolov, strateg pieţe emergente la Citi, a subliniat că termenii noii oferte sunt vizibil mai buni, obligaţiunile ”C” oferind o valoare de recuperare cu aproape 15 puncte mai mare decât propunerile precedente.

”Considerăm pachetul de obligaţiuni ‘C’ mult mai atractiv şi ne aşteptăm la o rată ridicată de participare din partea deţinătorilor de warrant-uri”, a scris acesta.

Certificatele cu plăţi condiţionate de creşterea economică s-au apreciat cu peste 5 cenţi după lansarea ofertei la începutul săptămânii, dar au scăzut după declaraţia de joi a deţinătorilor. Vineri, acestea erau stabile, la 100,63 cenţi pe dolar, potrivit datelor Tradeweb.

Certificatele legate de PIB, instrumente costisitoare şi complexe, au plăţi corelate cu creşterea economică şi au fost emise în cadrul restructurării datoriei Ucrainei din 2015. Plăţile ar putea creşte rapid într-un scenariu post-război, FMI estimând că acestea ar putea ajunge până la 6 miliarde de dolari.

Guvernul propune schimbarea acestor certificate cu obligaţiuni internaţionale cu dobândă progresivă, plus până la 180 de milioane de dolari în numerar, dacă acordul este aprobat rapid şi cu sprijin larg.

Deţinătorii care votează în favoarea ofertei vor primi obligaţiuni ”C”, în timp ce cei care nu participă vor primi obligaţiuni din seria ”B” deja existentă.

”Noile obligaţiuni vor fi, din câte înţelegem, superioare seriilor A şi B şi vor beneficia de o protecţie semnificativă în caz de neplată, stabilind un prag minim pentru valoarea lor”, a adăugat Apostolov.