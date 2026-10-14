PSD a decis să intre în Guvernul Luca Niculescu

PSD a decis miercuri să intre în Guvernul condus de premierul desemnat Luca Niculescu, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN din surse politice. În ședința conducerii partidului de la Vila Lac au fost supuse la vot și aprobate mai multe nominalizări pentru viitorul Cabinet, printre care Marian Neacșu, propus pentru funcțiile de ministru de Interne și vicepremier, Alexandru Rogobete, pentru Sănătate, și Florin Barbu, pentru Agricultură. Social-democrații au stabilit și că activitatea Guvernului Luca Niculescu va fi evaluată după șase luni.

Consiliul Naţional al PSD a validat şi lista celor 11 miniştri care vor intra în Guvernul Luca Niculescu:

Viceprim-ministru, Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacșu

* Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

* ⁠Ministrul Sănătății- Alexandru Rogobete

* ⁠Ministrul Muncii- Florin Manole

* Ministrul Economiei- Daniel Zamfir

* Ministrul Justiției- Radu Marinescu

* Ministrul Dezvoltării- Alexandru Stoica

* ⁠Ministrul Transporturilor – Ștefan Ovidiu Popa

* ⁠Ministrul Mediului- Natalia Intotero

* ⁠Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu

* ⁠Ministrul Apărării-Ștefan Radu Oprea