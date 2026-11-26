Premierul Luca Niculescu a declarat, joi, că România își propune revenirea la o perspectivă stabilă a ratingului pe parcursul următoarelor 12 luni.

El a menționat că, la două săptămâni după instalarea noului guvern, România a atras 4,5 miliarde de euro de pe piețele internaționale. De asemenea, ulterior au fost atrase și alte fonduri în condiții ‘destul de bune’, a spus premierul.

‘Eu privesc asta, sincer, ca pe un semnal de încredere. Ne-am propus revenirea la perspectiva stabilă a ratingului în cel mult 12 luni. Agențiile de rating vor veni aici, în primele luni ale anului viitor. Până atunci, vom avea mult de lucru, adică nu contează numai discursurile. Trebuie să adoptăm bugetul, să fie un buget realist, care să meargă pe această linie subțire, linie de vârf de munte. Adică, pe de o parte să continuăm să reducem deficitul, nu se poate să mergem în altă direcție, dar pe de altă parte să ținem cont și de nevoile oamenilor și ale economiei. Venim după ani foarte grei, este greu să spui că lucrurile merg în aceeași direcție, că oamenii vor trebui să sufere și mai mult’, a afimat Luca Niculescu, prezent la Forumul Bunei Guvernări, organizat de Romanian Business Leaders.

Premierul a reiterat că de la 1 ianuarie va fi eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri.

‘Nu putem să cerem să investiți, să creați locuri de muncă în timp ce vă impozităm, indiferent de profitul realizat’, le-a transmis el celor prezenți.

Niculescu a subliniat că Guvernul va ‘face ordine în propriile cheltuieli’ și va combate mai eficient evaziunea fiscală.

‘Sunt zilnic în dialog cu ministrul Finanțelor, cu cei de la ANAF pentru a găsi soluții. Și sunt soluții pe care le-am identificat. Reducerea deficitului nu este suficientă. România are nevoie de o creștere economică și de o economie mai competitivă. Și în aproape 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană am făcut progrese extraordinare. (…) Chiar dacă există decalaje mari în această țară, totuși creșterea este impresionantă. Dar modelul pe care l-am folosit până acum, modelul care ne-a dus aici și-a atins limitele’, a precizat el, în cadrul evenimentului desfășurat la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, România trebuie să treacă de la o economie ‘care cumpără mai mult decât produce’ la una care produce, livrează, inovează și exportă. În acest sens, până la sfârșitul anului, prin Ministerul Finanțelor, se derulează finanțări de 600 de milioane de euro pentru capacități de producție, cercetare, industrie de apărare.

‘Statele Unite și China concurează pentru tehnologie, materii prime, capacități de producție. Europa poate ține pasul dacă acționează împreună, adică dacă noi, statele europene, acționăm împreună. Avem 70% din exporturile României care merg în Uniunea Europeană. Este piața noastră cu aproape 450 de milioane de consumatori și vreau să fim tot mai prezenți în această piață. Desigur, pentru orice investitor securitatea este esențială. Apartenența la NATO, parteneriatul cu Statele Unite, rolul nostru la Marea Neagră sunt atuuri importante ale României’, a evidențiat șeful Guvernului.

Luca Niculescu a adăugat că investitorii străini ‘nu caută neapărat facilități’ sau stimulante, ci un stat care funcționează, cu instituții ‘competente’, oameni ‘care își respectă angajamentele’, infrastructură, energie la prețuri competitive și forță de muncă bine pregătită.

‘Există propunerea Comisiei Europene pentru România în viitorul buget al Uniunii, de circa 60 de miliarde de euro. Vedem cum se așează aceste fonduri, și după discuțiile din aceste zile de la Consiliul European. Iar banii vor fi legați tot mai mult de obiective atinse, de reforme realizate. Adică va trebui să vorbim nu neapărat despre cât am absorbit, va trebui să vorbim despre ce rezultate concrete a produs această absorbție’, a menționat premierul.

Conform acestuia, aderarea României la OCDE va reprezenta ‘startul unei noi etape’, care nu va aduce doar investiții mai bune, ci va permite și îmbunătățirea capacității administrative.

‘Am evaluat multă vreme activitatea instituțiilor prin numărul de documente produse, de proceduri îndeplinite, prin procesul de execuție a bugetului. Sigur, sunt repere importante, dar trebuie să măsurăm și în chestiuni foarte concrete: cât timp îi ia unui cetățean să obțină un document, unei firme să primească o autorizație. Acestea sunt lucruri esențiale. Ceea ce vreau este să introducem indicatori clari de performanță, adaptați instituțiilor, să evaluăm periodic rezultatele și, evident, să le facem publice’, a spus Niculescu.