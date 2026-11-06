PSD: Plăți restante de 1,4 miliarde lei, achitate de Ministerul Dezvoltării pentru firmele românești

Peste 1,4 miliarde de lei au fost plătiți de Ministerul Dezvoltării către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale, investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’.

”De la preluarea mandatului de ministru al Dezvoltării, Alexandru Stoica a accelerat plata facturilor restante pentru proiectele de investiții finanțate prin PNRR și Programul Național de Investiții ‘Anghel Saligny’. 916 milioane de lei pentru achitarea facturilor restante aferente Programului ‘Anghel Saligny’; 500 de milioane de lei pentru plăți aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Total: peste 1,4 miliarde de lei care merg către beneficiarii proiectelor și firmele românești care au executat lucrări pentru comunitățile locale”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit sursei citate, plata facturilor pentru lucrări deja realizate înseamnă sprijin pentru constructorii români, continuitatea investițiilor și proiecte duse mai aproape de finalizare.