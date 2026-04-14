Rata anuală a inflației a crescut la 9,87% în luna martie

Rata anuală a inflației a crescut la 9,9% în luna martie de la 9,3% cât a fost în februarie. Este a opta lună la rând în care România înregistrează o rată a inflației de peste 9%. Datele INS scot la iveală faptul că inflația a început din nou să crească. Asta în condițiile în care la începutul acestui an exista o tendință de scădere spre pragul de 9%.

Sunt primele date care arată ce s-a întâmplat la noi în țară după începutul răsboiului din Iran. Dacă ne uităm la alimente, vorbim despre prețuri mai mari, în special la cafea, care era mai scumpă în luna martie cu peste 23% în luna martie decât în aceeași lună a anului trecut. Plătim mai mult și pentru ouă și fructe proaspete, cu aproximativ 14 procente. Iar pentru carne, în special pentru carnea de vită, INS a constatat o creștere a prețurilor de peste 11%.

Prețurile au crescut și la mărfurile nealimentare. La combustibili se înregistrează o creștere anuală cu aproape 13%. Și energia electrică este mai scumpă cu aproximativ 57% față de cât era în urmă cu un an.

Alte produse care au înregistrat creșteri de prețuri au fost cărțile, ziarele și revistele, unde scumpirea anuală a fost de peste 10%.

Și pentru unele servicii se înregistrează tarife mai mari. Transportul feroviar era mai scump în luna martie cu aproximativ 25%, iar serviciile de apă, canal și salubritate ne-au costat mai mult cu aproape 16%.