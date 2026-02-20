Renault a încheiat anul 2025 cu pierderi contabile de 10,9 miliarde de euro, dar cu vânzări în creștere

Grupul auto francez Renault a raportat joi o pierdere netă de 10,9 miliarde de euro în anul 2025, din cauza reevaluării participației sale de 35% la constructorul japonez Nissan, dar a precizat că vânzările sale au crescut, în special grație succesului vehiculelor sale electrice, informează AFP.

Veniturile proprietarului Dacia au crescut anul trecut cu 3%, până la 57,9 miliarde de euro. Cu toate acestea, profitul net, excluzând impactul reevaluării participației la Nissan, a scăzut cu 74%, până la 715 milioane de euro, iar marja operațională a scăzut la 6,3%, de la 7,6% în 2024.

Această pierdere contabilă, pe care Renault a anunțat-o încă de la mijlocul anului trecut, când a invocat o cifră de 9,5 miliarde de euro, provine din dezmembrarea treptată a alianței create între Renault și Nissan în 1999, o alianță pusă în dificultate de arestarea lui Carlos Ghosn în Japonia la sfârșitul anului 2018.

Sfârșitul alianței a obligat Renault să își reevalueze participația de 35% la Nissan pe baza cotației acțiunilor sale la bursă, agravată de impactul rezultatelor negative ale Nissan, care au dus la o pierdere operațională semnificativă pentru anul fiscal 2025-2026.

Chiar și excluzând impactul participației la Nissan, situația este dificilă pentru Renault, condus din vara lui 2025 de Francois Provost, care i-a succedat în funcție lui Luca de Meo, care a plecat la Kering. Excluzând Nissan, grupul francez a înregistrat o scădere a profitului net, precum și a marjei operaționale, erodată în special de ponderea tot mai mare a vehiculelor electrice, care sunt mai puțin profitabile decât vehiculele cu motoare pe combustie.

‘În prezent, rentabilitatea vehiculelor electrice, care reprezintă 14% din vânzările grupului și 20% pentru marca Renault, este mai mică decât cea a vehiculelor cu motor cu ardere internă: provocarea este de a îmbunătăți această rentabilitate’, a explicat directorul financiar Duncan Minto.

Pe de altă parte, Renault a fost scutit în mare parte de dificultățile de pe piețele americană și chineză, unde are o prezență limitată.

Pentru 2026, grupul francez se așteaptă la o nouă reducere a marjei operaționale, până la aproximativ 5,5% din venituri, mai mică decât previziunile analiștilor, dar care se menține într-un sector sub presiune în Europa.

De asemenea, Renault se așteaptă în acest an la o nouă creștere a veniturilor, impulsionată de vânzările internaționale și de vehiculele electrice, a indicat directorul financiar. Pe termen mediu, Renault vizează o marjă de 5% până la 7%, a precizat Duncan Minto, într-un mediu concurențial ‘dificil’ în ceea ce privește prețurile.

Renault a reușit să își reducă costurile cu peste 400 euro per vehicul vândut și intenționează să mențină acest impuls pe termen mediu, a concluzionat directorul financiar.

Grupul francez a confirmat, de asemenea, că este în discuții cu partenerii săi pentru a cumpăra integral compania de autoutilitare electrice Flexi, creată în 2024 cu producătorul de camioane Volvo și compania de transport maritim CMA CGM, la care deține 45%.

