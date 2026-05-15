Banca Centrală a Spaniei cere acces la instrumente avansate AI

Banca Centrală a Spaniei a cerut o cooperare internațională mai puternică și un acces mai larg la modelele de inteligență artificială (AI) pentru a preveni riscurile de securitate cibernetică cauzate de potențiala utilizare greșită a motoarelor avansate de detectare a vulnerabilităților, transmite Reuters.

În raportul de stabilitate financiară publicat joi, Banca Centrală a Spaniei avertizează asupra modelelor de inteligență artificială cum ar fi Mythos și Glasswing de la Anthropic, care ar putea facilita exploatarea vulnerabilităților software, reducând semnificativ perioada de timp dintre detectarea și utilizarea rău intenționată.

În cazul scenariului advers, dezvoltarea unor astfel de modele ar putea avea un impact sistemic negativ, permițând mai multe atacuri cibernetice sincronizate în sectorul financiar global și în economie.

‘Coordonarea internațională este fundamentală pentru a spori reziliența la nivel global și a preveni atacurile cibernetice’, susține Banca Spaniei, care atrage atenția asupra necesității unei colaborări mai strânse între autoritățile de reglementare, instituțiile financiare și furnizorii de tehnologie.

Directorul Direcției de stabilitate financiară, Daniel Perez Cid, a anunțat, fără a da amănunte, că autoritatea a discutat despre riscurile noilor modele AI cu creditorii spanioli.

Capacitatea sectorului financiar de a face față atacurilor cibernetice va depinde din ce în ce mai mult de viteza soluționării acestor vulnerabilități și de capacitatea de a anticipa riscurile, a apreciat instituția de la Madrid.

Și Comisia Europeană discută cu giganții OpenAI și Anthropic despre accesul la modelele lor de inteligență artificială, a anunțat luni Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Executivului comunitar.

Bruxelles-ul salută angajamentul proactiv al OpenAI, inclusiv intenția sa de a acorda acces la noul său model AI, a declarat Thomas Regnier, adăugând că au avut patru sau cinci întâlniri între reprezentanții Comisiei și cei ai Anthropic, deși nu s-a ajuns la o concluzie privind un posibil acces la modelele sale AI.

Luni, OpenAI a confirmat că va oferi Uniunii Europene acces la noul său model cibernetic, dar Anthropic încă analizează dacă va acorda blocului comunitar acces la modelul său de inteligență artificială Mythos.

Partenerii europeni vor obține acces la GPT-5.5-Cyber, o versiune a celui mai recent model AI al OpenAI, a precizat compania americană. Anunțul vine la o lună după ce Anthropic a prezentat propriul model, Mythos, sporind temerile privind atacurile cibernetice.

Experții în securitate cibernetică avertizează că Mythos prezintă provocări semnificative pentru industria bancară și pentru actualele sale sisteme tehnologice, ceea ce a provocat o serie de avertismente din partea organismelor de reglementare și decidenților care au participat la reuniunea de primăvară a Fondului Monetar Internațional. Mai multe bănci americane au primit deja acces la modelul Mythos, în timp ce restul industriei încearcă să recupereze decalajul.

‘Salutăm transparența OpenAI și intenția de a da acces Comisiei la noul model’, a declarat Thomas Regnier. Acesta a confirmat discuțiile dintre UE și Anthropic, dar a precizat că acestea ‘sunt la un nivel diferit’ față de cele cu OpenAI.

Inițial, Anthropic a oferit acces la modelul Mythos partenerilor din inițiativa sa Project Glasswing și pentru alte aproximativ 40 de organizații care pun la punct sau întrețin infrastructură software critică.

Gigantul bancar american JPMorgan Chase, care face parte din inițiativa Glasswing, a fost singura bancă despre care Anthropic a declarat în mod public că are acces la modelul Mythos, deși rivala Bank of America a făcut parte din Glasswing încă de la început și a testat tehnologia Mythos la nivel intern, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.

Alte bănci din SUA au declarat recent că li s-a acordat acces la modelul Mythos, deoarece autoritățile de reglementare se grăbesc să examineze riscurile la adresa securității cibernetice pe care le ridică noul model de inteligență artificială (IA).

Președintele Băncii Centrale a Germaniei, Joachim Nagel, a cerut ca toate instituțiile să aibă acces la modelul de inteligență artificială Mythos al Anthropic pentru a asigura un mediu concurențial echitabil și a evita utilizarea abuzivă a acestuia.