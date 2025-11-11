Renault caută un furnizor chinez pentru noul motor electric fără pământuri rare

Renault a renunțat la proiectul cu firma franceză Valeo de dezvoltare a unui motor nou fără pământuri rare pentru vehicule electrice și, în schimb, caută un furnizor chinez mai ieftin, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

Unii producători de mașini și componente din Europa lucrează în prezent la acest tip de motor, care ar atenua parțial tensiunile și riscurile asociate cu lanțurile de aprovizionare din China, țara responsabilă pentru extragerea și rafinarea celor mai mari cantități de pământuri rare.

Renault anunța la finalul lui 2023 că va colabora cu Valeo la motoarele electrice de a treia generație, pe care le-a descris atunci ca fiind ‘o inovație realizată în Franța’.

‘În condițiile în care proiectul motorului E7A nu va mai fi realizat cu Valeo, va fi acum dezvoltat în întregime în cadrul lanțului valoric, cu excepția statorului, care va proveni de la un furnizor din China’, susțin sursele. Acestea explică că decizia este legată de costuri, China oferind prețuri competitive pentru acest tip de componente.

‘Un partener din China reprezintă o posibilitate’, a afirmat un purtător de cuvânt al Ampere, divizia Renault pentru vehicule electrice și software. ‘Încă nu s-a luat nicio decizie, discuțiile sunt în derulare’, a precizat oficialul.

Reprezentanții Valeo nu au dorit să facă comentarii.

În pofida statorului care ar putea proveni din China, motorul va fi în mare măsură produs în Franța, la fabrica Cléon din Seine-Maritime, și va fi echipat cu module cu carbură de siliciu de la firma franco-italiană STMicro.

Chiar dacă este ales un furnizor chinez, este explorată ‘posibilitatea localizării statorului în Franța’, a indicat purtătorul de cuvânt al Ampere.

Pentru a rămâne competitiv în cursa electrificării, în ultimii ani Renault a sport numărul de parteneriate cu firme din China, lider pe segmentul tehnologiei electrice. Datorită ingineriei chineze, producătorul auto francez a reușit, de exemplu, să dezvolte noul model Twingo în doar doi ani.

Noul motor pentru vehicule electrice fără pământuri rare ar urma să fie folosit până în 2028 la următoarea generație de mașini electrice compacte ale grupului Renault.