Renault renunță la serviciile de car-sharing și revizuiește planurile cu privire la infrastructura de încărcare

Renault a decis să închidă serviciile de car-sharing și să încetinească lansarea de stații de încărcare rapidă la subsidiara sa Mobilize, care se concentrează pe noi soluții de transport, în încercarea de a direcționa investițiile către proiecte mai profitabile, transmite Reuters.

Ca parte a reorganizării, producătorul auto francez va reintegra, de asemenea, activitățile legate de energie și date în grupul principal, a anunțat vineri proprietarul Dacia.

Restructurarea va duce la eliminarea a aproximativ 80 dintre cele aproximativ 450 de posturi de la divizia Mobilize Beyond Automotive. Renault va favoriza plecările voluntare și mutările interne, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

‘Alte activități… cu perspective limitate de profitabilitate sau care nu deservesc direct prioritățile strategice ale grupului sunt întrerupte’, a informat Renault într-un comunicat, menționând schemele de car-sharing Zity din Milano și Madrid și micro-mașina electrică Duo.

Creată în 2021 de către directorul general de atunci, Luca de Meo, divizia Mobilize a fost concepută pentru a explora noi soluții de mobilitate, dincolo de afacerea tradițională a Renault de a produce și vinde mașini, cum ar fi car-sharing-ul, serviciile de încărcare pentru vehiculele electrice și gestionarea datelor utilizatorilor.

Însă Francois Provost, care a devenit director al Renault la sfârșitul lunii iulie, a decis, după o analiză, că investițiile masive în infrastructura de încărcare rapidă nu mai reprezintă o prioritate, pe fondul alocării stricte de capital și al provocărilor din industrie.

‘Ne aflăm într-un context de ajustare a alocării de capital la Renault, industria auto se află într-un mediu dificil și avem multe investiții de finanțat’, a declarat pentru Reuters Jerome Faton, șeful Departamentului Energie de la Mobilize.

Renault își va reduce ambițiile și în ceea ce privește rețeaua de încărcare, vizând 100 de stații în Franța și peste 100 în Italia până la sfârșitul anului 2026, mult sub obiectivul declarat anterior de 650 de stații de încărcare în Europa până în 2028. Proiectele planificate în Belgia și Spania au fost abandonate.

