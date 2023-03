Revolut îşi extinde platforma de trading pentru clienţii din Spaţiul Economic European

Aplicaţia financiară Revolut îşi extinde platforma pentru tranzacţionare bursieră la nivelul Spaţiului Economic European (SEE), inclusiv Belgia, Germania şi Italia, a anunţat marţi compania.

„Ca urmare a operaţionalizării entităţii sale de trading licenţiate pentru spaţiul UE, Revolut face acum disponibile serviciile de trading al acţiunilor listate pe bursa americană pentru toţi clienţii din SEE (inclusiv Belgia, Germania şi Italia) şi adaugă şi un modul educaţional în aplicaţie, pentru a face mai uşoară introducerea noilor utilizatori în lumea bursieră. Platforma de trading a Revolut este tot mai accesată de investitorii individuali care sunt interesaţi de acţiunile companiilor listate pe bursele americane”, se arată în comunicat.

De la Apple la Zoom sau Tesla, clienţii pot investi într-un portofoliu de peste 1.000 de acţiuni, care se va majora, în lunile următoare, la peste 2.200. Tranzacţionarea pe Revolut se poate face alocând sume de la 1 dolar american şi este disponibilă pentru toţi utilizatorii. Aceştia pot verifica direct din aplicaţie performanţa în timp real a acţiunilor, pot avea acces la grafice cu evoluţiile bursiere sau la ştiri şi informaţii despre piaţă, precizează sursa citată.

Pentru clienţii care testează în premieră tranzacţionarea bursieră, Revolut oferă direct în aplicaţie şase lecţii care îi pot ajuta să înţeleagă conceptele de bază din investiţia pe bursă, înainte de a începe să îşi configureze propriul portofoliu.

„Pe lângă acţiunile companiilor listate pe bursele americane, Revolut va oferi în curând şi alte instrumente de investiţii bursiere, cum ar fi Exchange Traded Funds (ETFs), acţiuni ale companiilor listate pe burse din SEE, fonduri mutuale, bonduri, un serviciu de asistenţă robotizată şi chiar o platformă mai complexă pentru traderii experimentaţi”, a declarat Rolandas Juteika, Head of Wealth & Trading (SEE).

Compania Revolut Securities Europe UAB a obţinut în 2021 licenţa de brokeraj financiar categoria B, acordată de Banca Lituaniei. Utilizatorii care folosesc deja serviciile de tranzacţionare bursieră puse la dispoziţie de Revolut vor migra la noua entitate a grupului care oferă acest tip de servicii şi vor fi informaţi despre aceasta, în următoarele săptămâni. În funcţie de tipul de plan deţinut, utilizatorii pot realiza direct în aplicaţia Revolut o tranzacţie gratuită pe lună (Standard), trei tranzacţii gratuite (Plus), cinci tranzacţii gratuite (Premium) sau 10 tranzacţii gratuite (Metal). După atingerea limitei prevăzute pentru fiecare plan, clienţi plătesc o taxă variabilă de 0,25% (sau minimum 5 RON) pentru fiecare tranzacţie realizată. Revolut aplică şi o taxă anuală de custodie de 0,12% aplicată la valoarea activelor deţinute de client şi care se achită în fiecare lună.

Revolut s-a lansat în 2015, în Marea Britanie, cu servicii de transfer de bani şi schimb valutar. În prezent, peste 28 milioane de clienţi din lume, din care peste 2,7 milioane din România, folosesc serviciile inovatoare Revolut pentru a realiza peste 330 de milioane de tranzacţii pe lună.