Grupul Revolut raportează un profit record de 2,3 miliarde dolari în 2025

Grupul Revolut raportează, marţi, un profit record de 2,3 miliarde dolari în 2025 şi venituri care au ajuns la 6 miliarde de dolari, fiind al cincilea an de profitabilitate netă. Depozitele totale ale clienţilor au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde de dolari, pe măsură ce baza de clienţi retail a crescut cu 30%, ajungând la 68,3 milioane. Grupul raportează peste 4.8 milioane de utilizatori persoane fizice în România şi o creştere cu 32% a bazei de clienţi pe segmentul business.

Revolut a publicat, marţi, Raportul anual pentru anul care s-a încheiat la 31 decembrie 2025.

”Revolut a obţinut cele mai bune rezultate de până acum, echilibrând creşterea rapidă cu expansiunea structurală a marjei şi diversificarea profundă a veniturilor”, prcizează compania, într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor transmise de Revolut, veniturile Grupului au crescut cu 46%, ajungând la 6,0 miliarde dolari, faţă de 4 miliarde dolari în 2024.

”Această performanţă a fost susţinută de Revolut Business, care reprezintă 16% din veniturile totale. Grupul monitorizează 11 linii de produse diferite, fiecare contribuind cu venituri de cca. 135 milioane dolari”, arată compania.

Depozitele totale ale clienţilor au crescut cu 66%, ajungând la 67,5 miliarde dolari, faţă de 38 de miliarde dolari în 2024.

”Revolut a menţinut o abordare prudentă în gestionarea activelor, deţinând 90% din active în numerar şi echivalente de numerar şi instrumente de trezorerie. Portofoliul de credite pentru clienţi a crescut cu 120% faţă de anul precedent, ajungând la 2,9 miliarde dolari, constând în principal din credite personale negarantate, carduri de credit şi un portofoliu incipient de credite ipotecare. Aceasta a contribuit la o creştere de 23% faţă de anul precedent a veniturilor din dobânzi”, mai anunţă compania.

De asemenea, Revolut anunţă o rentabvilitate record, creşterea veniturilor traducându-se într-un al cincilea an consecutiv de profitabilitate netă.

Profitul înainte de impozitare a fost de 2,3 miliarde dolari, în creştere cu 57% faţă de 1,4 miliarde dolari în 2024.

”Marja profitului a crescut la 38%, faţă de 35% în 2024, reflectând efectul de levier operaţional al modelului de afaceri. Profit net a crescut la 1,7 miliarde dolari, faţă de 1 miliard dolari în 2024”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

”2025 a fost un an record în ceea ce priveşte achiziţia de clienţi, însoţit de o creştere semnificativă a frecvenţei cu care utilizatorii şi companiile se bazează pe Revolut pentru activităţile lor financiare de bază. Revolut a adăugat 16 milioane de clienţi noi din retail la nivel global, aducând totalul la 68,3 milioane de clienţi retail până la sfârşitul anului (o creştere de 30%). În mod similar, numărul clienţilor Business a crescut cu 33%, ajungând la 767.000”, anunţă Grupul.

Potrivit datelor transmise, impulsul creşterii a fost puternic în Europa, unde 1 din 5 adulţi activi utilizează acum Revolut.

”Revolut este cea mai descărcată aplicaţie din categoria Finanţe, clasându-se pe primul loc în 15 ţări, inclusiv România, şi deţine un loc în primele trei poziţii în 26 de ţări de pe continent”, au transmis reprezentanţii Grupului.

Revolut anunţă că volumele totale ale tranzacţiilor au crescut cu 65%, de la an la an, la 1,7 trilioane dolari, deoarece platforma a gestionat niveluri record de activitate în segmentele sale de retail şi business.

Cifre cheie pentru România

”Al cincilea an consecutiv de profitabilitate a permis Revolut să continue să investească în furnizarea de produse de cea mai bună calitate, pe care consumatorii români se bazează în viaţa lor financiară de zi cu zi. Diversificarea produselor a făcut ca Revolut să-şi confirme poziţia de cea mai descărcată aplicaţie financiară din ţară, pentru al patrulea an consecutiv. Cu a cincea cea mai mare bază de clienţi retail la nivel global la sfârşitul anului 2025, România a continuat să fie o piaţă cheie pentru Revolut şi a ocupat poziţia a treia după numărul de utilizatorii activi lunar, după Regatul Unit şi Franţa”, transmite compania.

Potrivit acesteia, baza de clienţi retail a crescut cu 12%, ajungând la 4,8 milioane de clienţi şi la o rată de penetrare de 27% din populaţia totală cu vârsta peste 6 ani.

Primul an complet de activitate a sucursalei locale a Revolut Bank UAB a marcat şi creşterea cu 15% a numărului de clienţi care utilizează Revolut ca bancă principală.

”În timp ce depozitele totale deţinute de clienţii locali (retail şi companii) au crescut cu 30% faţă de anul precedent, produsele de creditare au continuat să consolideze relaţia cu clienţii din România. Portofoliul de credite din România a crescut cu 68% în 2025 faţă de 2024, iar numărul de credite personale acordate clienţilor locali a crescut cu 44%. Diversificarea ofertei locale a contribuit la creşterea cu 111% a soldurilor clienţilor individuali deţinute în conturi de economii şi instrumente de investiţii precum Conturile flexibile de investiţii”, se mai arată în comunicatul de presă.

Potrivit acestuia, clienţii Revolut folosesc activ produsul pentru nevoi financiare zilnice, demonstrate printr-o medie de 12 plăţi cu cardul efectuate lunar, dar şi de ponderea plăţilor cu cardul efectuate local (78% din totalul tranzacţiilor cu cardul).

58% din plăţile cu cardul au fost efectuate cu carduri fizice şi 42% cu carduri virtuale.

Transferurile de bani peer-to-peer între utilizatorii Revolut au progresat cu 15% ca volum total comparativ cu anul 2024, depăşind 129 de milioane de transferuri.

”Revolut Business a înregistrat, de asemenea, o creştere puternică pe piaţa locală, cu o bază de clienţi în creştere cu 32% şi volumul tranzacţiilor mai mult decât dublu (126% faţă de anul precedent). Revolut şi-a consolidat poziţia de bancă digitală de top prin mai multe realizări cheie. Angajamentul său faţă de ţară a fost demonstrat printr-o creştere de 47% a numărului de profesionişti angajaţi la nivel local. Această creştere, coroborată cu o campanie de recrutare de succes, a asigurat poziţia Revolut ca angajator de top, recunoscută în Top 100 Cei Mai Doriţi Angajatori din România (Catalyst, 2025). Poziţia de bancă digitală lider de piaţă a fost completată de recertificarea ca Great Place to Work în 2025 şi de premiul Cea mai bună bancă digitală din România (Euromoney, 2025)”, se mai arată în comunicatul de presă.

Perspective pentru 2026

Revolut anunţă că a început anul 2026 cu progrese în materie de reglementări. După lansarea în ianuarie 2026 a operaţiunilor în Mexic, martie 2026 a marcat ieşirea cu succes din faza de mobilizare, în Regatul Unit.

”Aceasta permite Revolut să ofere servicii bancare pentru cei 13 milioane de clienţi ai săi din Regatul Unit şi pregăteşte terenul pentru evoluţia din SUA, unde compania a depus cererea oficială de autorizare a unei bănci naţionale în martie 2026”, se mai arată în comunicatul citat.

Revolut anunţă că rămâne concentrată pe obiectivul său strategic de a atinge 100 de milioane de clienţi până la mijlocul anului 2027, bazându-se pe un model de afaceri rezistent şi diversificat, care decuplează creşterea de ciclurile pieţei.