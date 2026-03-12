Revolut obţine licenţă bancară completă în Marea Britanie, după ani de aşteptare

Compania fintech Revolut a obţinut, în cele din urmă, o licenţă bancară completă în Marea Britanie, după un proces care a durat mai mulţi ani, ceea ce îi permite să lanseze o gamă nouă de produse pe piaţa britanică, inclusiv credite, transmite CNBC.

Startupul, evaluat la 75 de miliarde de dolari în 2025 şi considerat una dintre cele mai valoroase companii tehnologice private din Europa, va putea oferi conturi bancare în calitate de bancă licenţiată atât pentru clienţi persoane fizice, cât şi pentru companii.

”Lansarea băncii noastre din Marea Britanie a fost o prioritate strategică pe termen lung pentru Revolut şi marchează un moment important în evoluţia companiei”, a declarat Nik Storonsky, cofondator şi director executiv al Revolut.

Acesta a adăugat că Regatul Unit reprezintă piaţa de origine a companiei şi un element central al strategiei sale de creştere, subliniind că obţinerea licenţei este un pas esenţial în misiunea Revolut de a construi ”prima bancă globală cu adevărat”.

În iulie 2024, Autoritatea de Reglementare Prudenţială (PRA) din Marea Britanie acordase companiei o licenţă bancară cu restricţii, după ce Revolut depusese cererea încă din 2021. În acea etapă, compania era autorizată să deţină depozite ale clienţilor de maximum 50.000 de lire sterline, aproximativ 67.000 de dolari, o sumă mult sub nivelul depozitelor de sute de miliarde de lire administrate de marile bănci britanice, precum Barclays sau HSBC.

Aprobarea autorităţilor pentru ieşirea din faza de mobilizare şi lansarea efectivă ca bancă în Regatul Unit este considerată un pas major în strategia de dezvoltare a Revolut.

Compania a anunţat la începutul acestei luni că a depus şi o cerere pentru obţinerea unei licenţe bancare în Statele Unite. Revolut intenţionează să se extindă în 30 de pieţe noi până în 2030 şi are în prezent aproximativ 70 de milioane de clienţi la nivel global.