Rogobete: Medicina bazată pe genomică și tratamente personalizate, dezvoltată în România

Investiția în genomică este una strategică, care permite un diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient, a evidențiat, duminică, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a precizat că proiectul de dezvoltare a cercetării genomice se află într-o etapă ‘decisivă’.

El a adăugat că, în timp ce se fac investiții în spitale moderne, servicii mai bune și finanțare corectă, se lucrează și pentru ‘viitorul medicinei’: medicina de precizie, bazată pe genomică și tratamente personalizate.

‘Responsabilitatea mea ca ministru este să răspund nevoilor imediate ale pacienților, dar și să pregătim sistemul pentru tehnologiile care vor transforma profund modul în care prevenim și tratăm bolile. Genomica nu este un lux științific. Este o investiție strategică care permite diagnostic mai corect, prevenție timpurie și terapii adaptate fiecărui pacient’, a scris Rogobete, pe Facebook.

El a informat că proiectul ROGEN – Dezvoltarea cercetării genomice în România, finanțat prin Programul Sănătate 2021 – 2027, cu un buget de peste 422 milioane lei, ajunge într-o etapă ‘decisivă’.

Potrivit ministrului, infrastructura este pregătită, iar proiectul intră în linie dreaptă către rezultate concrete. ROGEN construiește infrastructuri moderne de secvențiere genomică, biobănci și platforme de analiză a datelor, precum și o rețea națională de genomică, care va conecta universități și centre de cercetare într-un sistem ‘coerent’ și ‘funcțional’.

‘Următoarea etapă este esențială pentru viitorul tratamentului personalizat în România: secvențierea genomică a 5.000 de probe de la persoane prezumtiv sănătoase din întreaga țară, monitorizarea pe termen lung a 600 dintre acestea pentru a înțelege cum predispoziția genetică interacționează cu factorii de risc și cum pot fi prevenite bolile cardiovasculare’, a explicat Alexandru Rogobete.

Aceste date vor permite dezvoltarea unor scoruri de risc personalizate, care vor sprijini o prevenție mai eficientă și intervenții medicale adaptate fiecărui pacient.

Rogobete a precizat că Ministerul Sănătății vizează o strategie națională de genomică, integrată cu digitalizarea, cu standarde, interoperabilitate și protecția datelor. ‘Doar așa cercetarea se va transforma în beneficii reale pentru oameni. Felicit echipa proiectului ROGEN și UMF ‘Carol Davila’ pentru efortul de coordonare și implementare. Mulțumesc, de asemenea, domnului prorector dr. Ștefan Bușnatu, consilierul meu onorific, pentru implicarea constantă și expertiza adusă acestui demers strategic’, a mai transmis ministrul.