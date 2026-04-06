Alexandru Rogobete: În principiu, proiectele privind spitalele noi demarate în ultimii ani nu ar trebui să se blocheze, pe fondul crizei mondiale

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, susţine că, în linii mari, proiectele privind realizarea şi dotarea de spitale noi demarate în ultimii ani nu ar trebui să se blocheze din cauza crizei declanşate de războiul din Orientul Mijlociu. Ministrul spune că, într-adevăr, a avut discuţii cu constructori care lucrează la unele unităţi sanitare, iar aceştia i-au transmis că încep să crească din nou preţurile la materialele de construcţii.

Alexandru Rogobete a explicat, duminică seară, la Antena 3, că spitalele finanţate prin PNRR au sumele necesare asigurate în bugetul Ministerului Sănătăţii, iar din punctul său de vedere „nu există emoţii” cu privire la finalziarea acestor şapte unităţi sanitare.

„Chiar trei din ele sunt deja finalizate acum se iau ultimele avize şi suntem în aprilie, deci nu văd aici o problemă. Celelalte nouă, mutate în programul Operaţional Sănătate, de asemenea au finanţare europeană nerambursabilă. Cumva nu există un motiv pentru care s-ar bloca”, a adăugat ministrul.

În ceea ce priveşte cele două centre de arşi cu finanţare prin Banca Mondială, acestea sunt finalizate, iar în această perioadă se instalează echipamentele şi se fac ultimele retuşuri, arată ministrul, susţinând că finalizarea acestora „în principiu nu ar trebui să se blocheze”.

”Am avut câteva discuţii cu constructorii. Încep să crească din nou preţurile la materialele de construcţie şi combustibilul şi aşa mai departe toate vor duce la o creştere de preţ. Am, totuşi, liniştea că în ultimul an de zile am făcut plăţi mari pe PNRR, sănătatea este 89% execuţie bugetară din bugetul global, doar în ultimul semestru iulie-decembrie anul trecut am plătit 2,7 miliarde de lei”, a adăugat Alexandru Rogobete.