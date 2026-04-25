Alexandru Rogobete: În prima parte a mandatului meu mi se punea o pată care se numea deficit. Acum mi se pune altă pată, că am creat instabilitate

Ministrul demisionar al Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că în prima parte a mandatului său îi era jenă să meargă în spaţiul public pentru că i se punea o pată care se nume deficit, iar acum i se spune că a creat instabilitate. Rogobete a adăugat că nu există niciun motiv pentru ca proiectele PNRR de la ministerul Sănătăţii să nu fie finalizate.

Alexandru Rogobete a fost întrebat, vineri, într-o conferinţă de presă, dacă putea PSD să mai aştepte patru luni pentru a ieşi de la guvernare până la finalizarea PNRR.

”În prima parte a mandatului meu uneori îmi era un pic jenă să mă duc în spaţiul public pentru că mi se punea aşa o pată care se numea deficit. Astăzi nu mai ies pe stradă pentru că mi se pune altă pată şi anume că am creat instabilitate. De vreo două zile s-a transformat instabilitatea în PNRR. Cred că lucrurile trebuie asumate cu demnitate şi mergem înainte”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a precizat că nu există niciun motiv pentru care proiectele de la Ministerul Sănătăţii să nu fie finalizate.

”Cu sau fără mine la Ministerul Sănătăţii, nu există niciun motiv administrativ ca aceste proiecte să nu fie finalizate decât incompetenţă, poate fi un motiv, lipsă de viziune poate fi sau dacă va veni unul aici care toată ziua va fi la televizor şi va discuta politic Ministerul Sănătăţii. În rest, nu există niciun motiv”, a declarat Rogobete.