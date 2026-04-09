Ministerul Sănătății: Proiect privind modul de finanțare a secțiilor de ATI – în transparență decizională

Ministerul Sănătății a pus miercuri în transparență decizională un proiect care reglementează modul de finanțare a secțiilor de ATI din România, prin programul național Acțiuni Prioritare ATI (AP-ATI), a anunțat ministrul Alexandru Rogobete.

Prin acest program, Ministerul Sănătății finanțează direct secțiile de ATI din spitalele publice din România, acolo unde sunt tratați cei mai critici pacienți.

Potrivit ministrului, prin acest proiect se actualizează și extinde lista de materiale sanitare, consumabile și medicamente eligibile pentru a fi achiziționate prin AP-ATI.

‘În practică, odată cu modificarea acestui ordin, secțiile ATI vor putea achiziționa consumabile și medicamente de ultimă generație, ceea ce va crește calitatea și siguranța actului medical pentru pacienții critici. Au fost introduse activități noi eligibile la finanțare în AP-ATI, precum intervențiile din sala de operație – anestezia. Dacă până acum ordinul permitea finanțarea serviciilor doar din secțiile de terapie intensivă, prin această modificare permitem achiziționarea de materiale sanitare, consumabile și medicamente și pentru blocul operator. Facem aceste modificări pentru a sprijini dezvoltarea capacității de răspuns a secțiilor de terapie intensivă și a blocului operator, finanțând corespunzător serviciile medicale oferite în cele mai critice momente’, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

În plus, a informat ministrul, s-au introdus alte 5 spitale care vor beneficia de resurse financiare din acest program: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ‘Sf. Ioan’ Galați, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov, Spitalul Clinic de Urgență Târgoviște, Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc și Spitalul Municipal Turda.