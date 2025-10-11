Rogobete: Reducem blocajul livrărilor de perfuzabile; spitalele vor fi aprovizionate constant

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri că va fi redus blocajul livrărilor de soluții perfuzabile și spitalele vor fi aprovizionate constant.

‘În urma discuțiilor purtate cu producătorii de soluții perfuzabile, am ajuns împreună la o soluție concretă, care elimină riscul de discontinuități și asigură livrările constante de ser fiziologic, glucoză și alte soluții esențiale către spitale. Astăzi am publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care reașează cadrul administrativ: majorăm marjele de distribuție pentru soluțiile perfuzabile livrate unităților sanitare. Prin această măsură, deblocăm lanțul de distribuție și oferim predictibilitate întregului sistem. Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile’, a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

El a menționat că decizia face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a lanțului de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, pentru ca actul medical ‘să nu fie niciodată pus în pericol de blocaje administrative’.

Alexandru Rogobete a adăugat că va continua dialogul constant cu producătorii și distribuitorii, astfel încât deciziile Ministerului Sănătății să fie ancorate în realitate și să susțină funcționarea corectă a sistemului medical.