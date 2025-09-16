Rogobete: România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente acasă

România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente, a afirmat, marți, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a subliniat că este momentul ca țara noastră să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale.

Ministrul Sănătății a participat la reuniunea informală a miniștrilor Sănătății din Europa, organizată la Copenhaga, sub Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene, prilej cu care a vorbit despre prioritățile României, precum și despre direcțiile europene de dezvoltare în domeniul sănătății.

Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, temele principale dezbătute au vizat creșterea accesului oamenilor la medicamente și la terapii inovatoare, reducerea inechităților dintre statele membre, precum și consolidarea și stimularea industriei farmaceutice în spațiul european.

‘Am adus în discuție și dezvoltarea continuă a infrastructurii spitalicești din România, cu accent pe creșterea capacității de răspuns a spitalelor noastre la situații critice și pe investițiile majore pe care le facem la nivel național din fonduri europene. România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure’, a afirmat ministrul, citat în comunicat.

Alexandru Rogobete a precizat că, prin Programul Orizont Europa 2026 – 2027, România poate accesa până la 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea industriei farmaceutice și pentru inovare.

În opinia sa, implementarea strategiei de relansare economică și de stimulare a industriei farmaceutice din România va contribui rapid nu doar la economia națională, ci și la îmbunătățirea accesului pacienților la terapii inovatoare, consolidarea capacității de răspuns la crize sanitare, reducerea inegalităților în sănătate dintre statele membre ale Uniunii Europene.

‘Acestea nu sunt doar obiective teoretice. Ele reprezintă schimbări concrete care pot fi resimțite de fiecare pacient atunci când timpul de așteptare pentru tratament scade, când un medicament inovator este disponibil mai repede sau când spitalele noastre sunt mai bine pregătite să facă față provocărilor’, a arătat Alexandru Rogobete.

În opinia sa, România are șansa să devină un actor activ în industria farmaceutică europeană, să își dezvolte capacități de producție moderne și să își întărească poziția în rețelele de cooperare regională.