România a rămas și în 2024 țara cu cel mai mare procent de proprietari de locuințe din UE

Peste 94% din populația României trăia în 2024 într-o locuință proprietate personală, acesta fiind cel mai mare procent înregistrat în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, arată datele publicate joi de Eurostat.

În timp ce, la nivelul Uniunii Europene, mai mult de două treimi (68%) dintre locuitori dețineau în 2024 locuința în care trăiau, în scădere ușoară comparativ cu 69% în 2013, în România procentul celor care trăiesc în locuința proprietate personală a scăzut de la 95,6%, până la 94,3%.

Comparativ, în 2020, peste 96% din populația României trăia într-o locuință proprietate personală.

Alte state cu un grad ridicat de proprietate a locuinței sunt Slovacia (93%) și Ungaria (92%).

Eurostat subliniază că, în majoritatea statelor, cu excepția Germaniei, procentul celor care dețin locuința în care trăiesc este mai mare decât cel al chiriașilor. În Germania, mai mult de jumătate (53%) dintre locuitori trăiesc într-o locuință închiriată. Germania este urmată de Austria (46%) și Danemarca (39%).

Datele mai arată că, în 2024, puțin peste jumătate din populația UE (51%) locuia într-o casă, în timp ce 48% într-un apartament (și 1% locuia în alte locuri de cazare, cum ar fi casele plutitoare și rulotele). Casele sunt cele mai comune în două treimi dintre țările UE. Irlanda (90%) are cea mai mare pondere a populației care locuiește într-o casă, urmată de Țările de Jos și Belgia (ambele 77%), precum și de Croația (76%). Cele mai mari ponderi pentru apartamente au fost observate în Spania (65%), Letonia (64%) și Malta (63%).

Mărimea unei locuințe din UE, măsurată ca număr mediu de camere per persoană, era, în medie, de 1,7 camere per persoană în 2024. În rândul statelor membre, cel mai mare număr a fost înregistrat în Malta (2,2 camere per persoană), urmată de Belgia, Luxemburg și Țările de Jos (2,1 camere). La celălalt capăt se află Slovacia și România (ambele cu 1,1 camere per persoană).

De asemenea, calitatea locuirii poate fi măsurată și prin procentul populației care trăiește într-o locuință aglomerată. În 2024, cea mai ridicată rată de aglomerare se înregistra în România (41%), urmată de Letonia (39%) și Bulgaria (34%), iar cele mai scăzute se înregistrau în Cipru (2%) și Malta (45). La nivelul UE, 17% din populație trăia în 2024 într-o locuință aglomerată, în scădere de la 19% în 2010.