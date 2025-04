România are în continuare unele dintre cele mai ieftine credite ipotecare din regiune

România are unele dintre cele mai ieftine credite ipotecare din Europa Centrală și de Est și la un nivel similar cu statele din vestul Europei, luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, potrivit unui raport realizat de un broker online.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București deține un procent de aproximativ 45% din salariul mediu net la nivel național, România având una dintre cele mai bune valori ale acestui indicator la nivel regional, arată Ipotecare.ro. În analiza companiei a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați utili, cu o valoare de 92.500 de euro, și o dobândă fixă de 5,45% – nivel mediu înregistrat pentru creditele ipotecare acordate în București în primul trimestru din acest an.

Valoarea indicatorului înregistrată în București este semnificativ mai bună comparativ cu Atena, unde rata medie necesară pentru cumpărarea aceluiași tip de apartament deține un procent de 58% din salariul mediu net din Grecia, sau cu Budapesta, unde același indicator are o valoare de 74%. Rata medie deține în Varșovia un procent de circa 94% din salariul mediu net înregistrat în Polonia, în timp ce rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament similar în Praga deține un procent de 99% din salariul mediu din Cehia.

‘Dobânzile creditelor ipotecare din România au ajuns la un nivel competitiv, fiind semnificativ mai mici față de cele înregistrate în regiune – spre exemplu dobânda ipotecară medie din Budapesta este de 7,3% iar cea din Varșovia este de 8,3% – și la un nivel rezonabil comparativ cu cele din statele din vestul Europei – unde comparația se face cu credite acordate în euro, nu în monedă locală, rata inflației fiind de peste două ori mai mică comparativ cu România. În plus, costurile unei tranzacții prin credit sunt mult mai mari în statele occidentale: spre exemplu, costurile asociate brokerilor de credite sunt zero în România, unde nu se percep comisioane, în timp ce în vestul Europei se poate ajunge la costuri adiționale de zeci de mii de euro, ținând cont de comisioane, taxe și asigurări, toate fiind calculate la valori ale proprietăților cel puțin duble – triple comparativ cu cele locale’, a comentat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions, partenerul exclusiv al Ipotecare.ro, citat în comunicat.

Valoarea indicatorului rată/salariu înregistrat în București este mai ridicată comparativ cu cea din Berlin, unde se înregistrează un nivel de 39%, și cu cea din Roma și Madrid, unde indicatorul calculat are o valoare de circa 41%. Astfel, chiar dacă dobânzile ipotecare din statele menționate sunt mai mici chiar și cu două procente comparativ cu cele din România, valorile raportului rată / salariu nu înregistrează diferențe atât de semnificative. În același timp, indicatorul Ipotecare.ro are o valoare mult mai ridicată în Londra, de 65%, sau în Paris, de 85%.

În analiză a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu două camere mass market, cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, finalizat de cel puțin 30 de ani și amplasat în afara zonelor centrale și semi-centrale ale mai multor capitale din Uniunea Europeană. De asemenea, a fost luat în calcul un credit ipotecar pe o perioadă de 25 de ani, cu un avans de 15% și cu o dobândă fixă în primii cinci ani, fără a include costurile asociate, precum comisioanele, taxele notariale sau asigurările. Pentru stabilirea dobânzii au fost luate în calcul creditele ipotecare cu dobândă fixă de la primele trei bănci din fiecare stat analizat.

În 2024 au fost acordate în total, la nivel național, credite ipotecare în valoare de 9,2 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României, în creștere cu 42% comparativ cu anul 2023, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările. Numărul caselor și apartamentelor vândute în 2024 la nivel național a crescut cu 6,6% comparativ cu 2023, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în timp ce în București – Ilfov s-au vândut cu 7,6% mai multe locuințe în 2024.

Ipotecare.ro este un broker exclusiv online de credite. SVN Romania | Credit & Financial Solutions este un broker de credite ipotecare din România, cu un volum de credite ipotecare intermediate în 2024 în valoare de 160 de milioane de euro. Compania are patru birouri în București și 14 la nivel național, în Arad, Bacău, Brașov, Călărași, Cluj – Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Timișoara și Târgoviște.