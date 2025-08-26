România cere CE și statelor vecine să accelereze creșterea capacității de interconectare pentru electricitate

România cere Comisiei Europene și statelor vecine să accelereze creșterea capacității de interconectare pentru electricitate, întrucât scăderea prețului la energie electrică este prioritară și esențială pentru competitivitatea industriei europene și românești, susține secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.

‘Apelul din aceste zile al lui Mario Draghi, care poate fi văzut ca o analiză realistă asupra limitelor rolului Europei în acest context de tensiuni internaționale, pe fondul conflictului din Ucraina, care afectează UE și, direct, și România, este un avertisment de care decidenții politici europeni și naționali este indicat să țină cont. Ca președinte al Comisiei Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European, am avut experiența discuției cu Mario Draghi despre măsuri privind competitivitatea industriei și despre soluții privind piața energiei din UE, cu relevanță practică și pentru țara noastră – și pot să afirm că avertismentul fostului guvernator al Băncii Central Europene este un serios semnal de alarmă. Una dintre propunerile principale ale lui Mario Draghi pentru creșterea competitivității europene viza reducerea prețului la energie. Iar posibilele soluții de implementare erau consolidarea pieței energiei, prin operarea centralizată a fluxurilor transfrontaliere; un cadru unic de reglementare și reguli care să reducă protecționismul; toate acestea alături de investițiile în nuclear, captarea carbonului, gaz și regenerabile’, a declarat marți Cristian Bușoi, într-un comunicat transmis, marți, AGERPRES.

Potrivit oficialului, România este afectată de prețul mare la electricitate, iar cele opt măsuri propuse, săptămâna trecută, de către ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ‘constituie un cadru de răspuns precis pentru scăderea prețurilor care apasă pe cetățeni și pe industrie’.

‘Aplicarea acestor măsuri trebuie demarată cât mai rapid, cu atât mai mult cu cât parte din soluții cer timp de implementare. Ca secretar de stat care coordonează relația europeană și internațională a Ministerului Energiei, unul dintre obiectivele mele este de a acționa insistent și susținut față de Comisia Europeană și față de statele din regiune, pentru a crește capacitatea de interconectare, ca o soluție cu impact în scăderea prețului energiei’, consideră demnitarul.

În ceea ce privește propunerea pentru reducerea prețului energiei, ce vizează decuplarea temporară de impactul prețului marginal ridicat în situații de criză, ca o continuare a demersurilor comune România – Bulgaria – Grecia, ‘trebuie spus că România poate crește presiunea politică asupra CE, prin cooperare regională’, a subliniat Cristian Bușoi.

‘România acționează insistent față de Comisia Europeană și de statele din regiune ca să crească capacitatea de interconectare pentru electricitate. Scăderea prețului electricității este prioritară și esențială pentru competitivitatea industriei europene și românești’, este de părere secretarul de stat din Ministerul Energiei.