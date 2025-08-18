România este printre țările UE cu cele mai puternice creșteri la înființarea de noi firme, în trimestrul al doilea

Numărul de firme noi înființate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru, iar creșterea înregistrată în România este cu mult peste media din UE, arată datele publicate luni de Eurostat.

Conform acestor date, de la un trimestrul la altul, în rândul țărilor membre UE, cele mai mari creșteri la înființarea de noi firme au fost înregistrate în Țările de Jos (57,7%), Spania (27,6%) și România (19%). La polul opus, cele mai mari scăderi la înființarea de noi firme au fost înregistrate în Danemarca (minus 18,2%), Cipru (minus 8,4%) și Germania (minus 6,2%).

În al doilea trimestru al acestui an comparativ cu trimestrul anterior, numărul de noi firme înființate a crescut în toate sectoarele economiei, cu excepția industriei, unde nu a existat nicio modificare. Cea mai mare creștere a fost înregistrat în sectorul transport (13,1%), informatică și comunicații (8,2%) și servicii financiare (5,2%).

În paralel, numărul insolvențelor a crescut cu 1,7% în Uniunea Europeană în al doilea trimestru al acestui an comparativ cu primul trimestru. În rândul statelor membre, cele mai mari creșteri ale insolvențelor au fost înregistrate în Letonia (70,7%), Cipru (66,8%), Slovacia (20,1%) și România (17,7%). Cele mai importante scăderi ale insolvențelor au fost înregistrate în Estonia (minus 28,7%), Spania (minus 8,3%) și Suedia (minus 8,1%).

La nivelul UE, numărul insolvențelor a crescut în patru sectoare ale economiei, în timp ce în alte patru sectoare a scăzut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în sectoarele informatică și comunicații (13,6%) și construcții (8,1%), în timp ce scăderi importante ale insolvențelor au fost înregistrate în sectoarele servicii de cazare și alimentație publică (minus 7,5%) și comerț (minus 3,7%).