România negociază cu CE relocarea în PNNR a 2 miliarde de euro pentru zona de competitivitate economică

România negociază cu Comisia Europeană relocarea în cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR) a două miliarde de euro pentru zona de competitivitate economică, a afirmat, marți, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

‘Surpriza plăcută va fi pentru IMM-uri de această dată în renegociere pentru că banii, care să zicem, vor rezulta din relocările acestea de fonduri pe care le avem în cadrul PNRR-ului, ca urmare a investițiilor cu ritm scăzut de implementare, vor fi propuși pentru relocare, să vedem măsura în care va accepta Comisia, pentru zona de competitivitate economică. Și sumele sunt consistente din acest punct de vedere….Peste două miliarde de euro vor fi propuși spre relocare, vă spun în premieră această informație. Am fost atenți și vom fi atenți cu partea de dezvoltare economică, pentru că noi considerăm că sprijinul pentru dezvoltarea economică a României, pentru susținerea competitivității economice, este foarte important în această perioadă pe timp când toate statele membre ale Uniunii Europene își pregătesc mediul de afaceri pentru tranziția verde și digitală, fiindcă pilonii grei ai problemelor orizontale pe care le avem în legătură cu mediul de afaceri rămân tranziția verde și digitală. Și în plus, cum spuneam, intenționăm ca, pe de o parte, în PNNR să avem o sumă consistentă, deci peste două miliarde de euro propuși pentru sprijinul IMM-urilor. Și tot în premieră vă spun: în politica de coeziune, pentru că este, de asemenea, perioada în care modificăm programele operaționale din politica de coeziune, vom veni din nou cu două scheme de finanțare pentru IMM-uri tocmai în contextul acesta în care activitățile de producție pe care noi le considerăm relevante sunt cele care trebuie să dea greutate sprijinului pe care îl alocăm pentru IMM-uri și pentru mediul de afaceri în general’, a spus Marcel Boloș.

El a participat marți la evenimentul organizat de Profit.ro ‘IMM – Micii antreprenori, prinși în mijlocul tensiunilor economice și sociale – Ediția a V-a’.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a precizat că luni a trimis primul draft de modificări la Comisie ca urmare a discuțiilor avute cu premierul și fiecare coordonator de reformă și investiție.

‘Sperăm să închidem în luna aprilie aceste discuții astfel încât să putem să avem forma oficială aprobată a modificărilor sau renegocierii PNRR-ului undeva în luna iunie, din păcate, pentru că procedurile care sunt la nivelul Comisiei Europene sunt destul de greoaie pentru ca să derulăm întregul proces de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Iar pe partea de politică de coeziune, unde avem propunerile pentru ceea ce înseamnă sprijinirea mediului de afaceri, încă 500 de milioane de euro, modificările de programe probabil vor fi mai rapide. Adică undeva în aprilie-mai să avem aceste aprobări încât să putem lansa cât de curând posibil noile scheme de finanțare, orientate în principal spre IMM-uri și spre activitățile de producție’, a menționat Marcel Boloș.

Acesta a subliniat că a avut o serie de discuții foarte importante cu reprezentanții Comisiei Europene, atât în cadrul vizitei pe care au făcut-o în perioada 11-14 februarie 2025, cât și în prezent.

‘Aproape zilnic avem aceste discuții pentru ceea ce înseamnă renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență și chiar mâine (miercuri n.r), din nou, ne vom deplasa la Bruxelles pentru a continua aceste discuƒții și în privința deblocărilor de care avem nevoie, mai ales pentru cererile de plată III și IV, pe care o păstrăm în formatul clasic, cum spunem noi, la termenul scadent din luna iunie, Și apoi, prin renegocierea PNRR-ului, încercăm să mai restructurăm din cererile de plată încât, până 31 august 2026, să putem depune întreaga documentație pentru accesarea celor 28 miliarde de euro. În plan concret, pentru ceea ce înseamnă obiectivele de investiții, trebuie să spun că România are 113 obiective de investiții pe care le derulează prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Are 28,3 miliarde de euro alocați pentru aceste obiective de investiții și, din păcate, până acum am făcut plăți de patru miliarde de euro în timp ce încasările din cele două cereri de plată pe care le-am depus împreună cu prefinanțarea necesară au trecut de 9 miliarde de euro, mai precis 9,2 miliarde euro’, a declarat Marcel Boloș.

În ceea ce privește cerea de plată III, ministrul a afirmat că speră ca în aceste zile să primim scrisoarea oficială cu sumele pe care Comisia le suspendă și cele pe care le plătește.

‘Odată cu deciziile Curții Constituționale, pe când credeam că Jalonul cu pensiile speciale este un jalon închis, tocmai am redeschis jalonul cu problema impozitării pensiilor magistraților. Din această perspectivă vom avea un termen la dispoziție pentru a lua măsurile necesare în vederea rezolvării problemei de fond, aceea a echității și stabilirii acestor categorii de pensii. Pe de o parte. Pe de altă parte, rămân în continuare problemele care țin de conducerea AMEPIP, cu prețul usturător de 400 de milioane de euro. Rămâne în continuare problema guvernanței corporative la Ministerul Energiei, cu alt preț usturător, de 300 de milioane de euro, și, desigur, nou redeschisa a problemă a impozitării pensiilor magistraților, care iarăși ne costă în jur de 200 de milioane de euro. În ce privește cererea de plată IV, delegația va discuta și problema următoarei cereri de plată’, a spus Marcel Boloș.

Ministrul a menționat că intenționează depunerea acesteia în iunie.