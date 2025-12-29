România, pe primul loc în Europa de Sud-Est la numărul de comenzi de mâncare plasate anul acesta

Numărul de comenzi de mâncare și produse nealimentare plasate în acest an prin Glovo, platforma tech ce oferă servicii la cerere, poziționează România pe primul loc în Europa de Sud-Est în ceea ce privește cererea din aplicație. În 2025, pe baza comenzilor plasate la mii de parteneri din peste 60 de orașe, românii au comandat mai mult și mai des, iar obiceiurile de consum s-au diversificat, de la livrări de mâncare la cumpărături rapide din supermarketuri, cosmetice, flori și produse pentru animale de companie.

În topul preferințelor culinare ale românilor se află burgerii și sandvișurile, urmați de pizza și garnituri, în special cartofii prăjiți. Clasamentul este completat de shaorma, un preparat foarte apreciat pe piața locală. La capitolul deserturi, consumatorii au ales cel mai des clătitele, gogoșile și înghețata. Gusturile românilor s-au concentrat în jurul bucătăriilor clasice – americană și italiană, însă preparatele orientale și asiatice câștigă teren. Ambele au crescut cu minim 20% în acest an în preferințele consumatorilor români, semn că utilizatorii sunt tot mai deschiși către varietate și gusturi noi.

Cele mai multe comenzi de la restaurante au fost plasate din București, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași, orașe care au dominat constant topurile de cerere pe parcursul anului.

Cererea pentru produse de îngrijire personală și cosmetice, creștere cu 50%

România s-a situat pe locul 3 la nivel global, din piețele în care Glovo operează, în ceea ce privește comenzile de la supermarketuri și magazine nealimentare, confirmând maturizarea rapidă a acestui segment pe piața locală. Evoluția vine în contextul schimbării comportamentelor de consum, utilizatorii căutând tot mai mult acces rapid nu doar la mâncare gătită, ci și la produse proaspete, articole de uz casnic sau bunuri din magazine specializate.

În prezent, în această categorie, Glovo reunește peste 500 de parteneri și mai mult de 4.000 de locații active, fiind cea mai dezvoltată piață din regiune.

Astfel, cea mai mare evoluție anul acesta a fost înregistrată pe categoria de magazine specializate în produse de îngrijire și cosmetice, cererea fiind cu 50% mai mare față de anul trecut. Principalele produse comandate anul acesta au fost din categoria parafarmacie și produse de machiaj.

Evoluții semnificative au înregistrat și comenzile pentru articole dedicate animalelor de companie (hrană și jucării), flori și produse pentru adulți (Sex Shops), reflectând o diversificare clară a nevoilor pentru care românii apelează la livrările rapide. La nivel național, cele mai multe comenzi provin din București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași și Brașov.

În ceea ce privește comenzile de la supermarketuri, apa, lactatele, pâinea, bananele și verdeața pentru gătit s-au găsit cel mai frecvent în coșurile utilizatorilor. De altfel, cea mai mare comandă plasată pe Glovo în 2025 a venit din Constanța și a depășit 33.000 de lei pentru cumpărături de la un supermarket.

Analiza comportamentului de comandă arată că intervalul 18:00 – 20:00 este cea mai activă perioadă a zilei, cu un vârf absolut la ora 19:00. „Minutul de aur” al anului a fost înregistrat pe 18 ianuarie 2025, la ora 19:38, când s-au plasat cele mai multe comenzi într-un singur minut.

De asemenea, un bucureștean a plasat de-a lungul anului peste 2100 de comenzi.

Datele Glovo indică faptul că vineri, sâmbătă și joi au fost cele mai aglomerate zile pentru comenzi, iar 14 februarie 2025 a marcat un vârf de activitate, devenind ziua cu cel mai mare număr de comenzi plasate. De Ziua Îndrăgostiților, florile au dominat preferințele utilizatorilor, cu trandafirii, freziile și lalelele în topul comenzilor.

Glovo Prime, tot mai relevant pentru consumatori

În 2025, numărul comenzilor realizate de utilizatorii Glovo Prime, serviciul de abonament care oferă livrări gratuite și promoții exclusive, a înregistrat o creștere de 24%. București, Constanța și Cluj-Napoca au generat cele mai multe comenzi din acest segment.