România, printre statele care au cerut Bruxelles-ului să continue să acorde certificate de poluare gratuite industriei

Un grup de zece state membre ale Uniunii Europene, printre care este și România, au cerut Executivului comunitar să continue să acorde certificate de poluare gratuite industriei, pentru a ajuta la reducerea costurilor, în contextul în care războiul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului a dus la o creștere vertiginoasă a prețurilor la energie, transmite Reuters.

Liderii Uniunii Europene, care se vor reuni joi la un summit la Bruxelles, dezbat propuneri de modificare a pieței certificatelor de poluare, care au devenit esențiale în discuțiile privind limitarea creșterii prețurilor la energie.

Vorbind la o conferință pe teme energetice, organizată la Gdansk, nordul Poloniei, premierul Donald Tusk a declarat că Polonia este una din țările semnatare care au trimis miercuri o scrisoare președintelui Consiliului European, Antonio Costa și președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen pentru a solicita ca industria să primească în continuare certificate de poluare gratuite, care reduc nota de plată a companiilor pentru emisiile lor de carbon.

Potrivit Reuters, care a consultat o copie a acestei scrisori, printre semnatari se mai regăsesc liderii Austriei, Bulgariei, Croației, Cehiei, Greciei, Ungariei, Italiei, României și Slovaciei.

‘Considerăm că este necesară o revizuire amănunțită a sistemului ETS, vizând atenuarea impactului său asupra prețurilor la energie electrică și reducerea riscului de volatilitate a prețului carbonului, inclusiv o extindere a certificatelor gratuite ale UE în cadrul ETS 1 după 2034’, se arată în scrisoare, referindu-se la schema de comercializare a certificatelor de poluare.

‘În plus, este crucial să se faciliteze eliminarea treptată a certificatelor gratuite începând cu 2028, pentru a evita plasarea unei sarcini excesive asupra industriei în această perioadă de tranziție’, se mai arată în documentul menționat.

Comisia Europeană a confirmat primirea scrisorii.

Lansat în 2005, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) este conceput pentru a îndeplini obiectivul UE de reducere a emisiilor pentru 2030. Sistemul ETS obligă centralele electrice și industriile să cumpere certificate de poluare pentru a-și acoperi emisiile de CO2, dar industriile prelucrătoare și cele mari consumatoare de energie pot obține unele certificate gratuit.

Premierul Donald Tusk a mai spus că va îndemna, de asemenea, UE să își adapteze abordarea față de politica climatică la nevoile individuale ale țărilor. ‘Este vorba despre o schimbare de filosofie, o ajustare profundă, astfel încât fiecare stat membru să poată conta pe o abordare specifică ce ține cont de caracteristicile sale particulare’, a spus Tusk.

Polonia, care încă se bazează încă pe cărbune pentru aproximativ jumătate din producția de energia electrică, a fost deosebit de dependentă de alocarea de certificate de poluare gratuite pentru a limita costurile.

Modificările care vor fi aduse schemei de comercializare a certificatelor de emisii, cunoscută sub numele de ETS2, vor impune un preț emisiilor de CO2 provenite din combustibilii pentru încălzire și transport începând cu 2028 și veniturile colectate vor fi cheltuite pentru a ajuta gospodăriile și întreprinderile să investească în mașini electrice și renovări care economisesc energie.