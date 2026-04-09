România, printre țările UE cu cele mai importante scăderi ale prețurilor producției industriale în luna februarie

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au înregistrat, în luna februarie 2026, comparativ cu luna ianuarie 2026, o scădere de 0,7% în zona euro și una de 0,5% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără printre statele membre cu cele mai importante scăderi ale prețurilor producției industriale, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Conform acestor date, prețurile producției industriale au crescut în majoritatea statelor membre în februarie comparativ cu luna precedentă, însă cele mai importante scăderi au fost înregistrate în Spania (minus 3,1%), Irlanda (minus 2,6%), Portugalia (minus 1,8%) și România (minus 1,6%). În cazul României, declinul din luna februarie vine după un avans de 2,6% în luna ianuarie.

Eurostat precizează că evoluția prețurilor producției industriale în UE a fost influențată în special de un declin cu 1,8% al prețurilor la energie.

În ritm anual, prețurile producției industriale au scăzut cu 3% în zona euro și cu 2,7% în UE. În acest caz însă, România se numără printre țările cu cele mai importante creșteri ale prețurilor, cu un avans de 2,7%, creșteri mai mari fiind înregistrate doar în Bulgaria (9,2%), Finlanda (7,9%), Suedia (3,5%) și Slovenia (2,9%).

Din nou, prețurilor producției industriale în UE au fost influențate în special de un declin de 10,5% al prețurilor la energie.

Modificarea prețurilor la porțile fabricilor este pusă de obicei pe seama consumatorilor finali și de aceea poate fi un indicator al evoluției inflației pe care Banca Centrală Europeană o vizează prin politica sa monetară.

Anterior, Institutul Național de Statistică (INS) a dat publicității propriile date, conform cărora prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au scăzut cu 1,1% în luna februarie a acestui an, față de luna ianuarie 2026, iar față de februarie 2025 au crescut cu 3%.

La nivelul pieței interne, indicele prețurilor producției industriale a înregistrat o scădere de 1,56% în a doua lună a acestui an față de luna precedentă și o creștere de 2,66% în comparație cu februarie 2025.

În ceea ce privește piața externă, în februarie 2026 față de luna precedentă, prețurile producției industriale au fost mai mari cu 0,12%, iar comparativ cu aceeași lună a anului anterior se constată o creștere cu 3,86%.

Pe marile grupe industriale, în ritm anual (februarie 2026 față de februarie 2025) creșteri ale prețurilor producției industriale au fost consemnate în: industria energetică (0,29%), industria bunurilor intermediare (5,54%), industria bunurilor de uz curent (4,50%), industria bunurilor de capital (3,28%) și în industria bunurilor de folosință îndelungată (2,30%).

Datele INS relevă faptul că, pe secțiuni de activitate, în februarie 2026, față de februarie 2025, cele mai mari creșteri de prețuri, de 14,28%, au fost înregistrate în distribuția apei – salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare.