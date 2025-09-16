România se numără printre țările UE cu scăderi ale producției industriale în luna iulie

Producția industrială în UE a crescut în luna iulie 2025, comparativ cu luna iunie 2025, însă România se numără printre țările membre unde producția industrială a scăzut de la o lună la alta, arată datele publicate, marți, de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Conform acestor date, în iulie comparativ cu luna anterioară, producția industrială a crescut cu 0,3% în zona euro și cu 0,2% în Uniunea Europeană. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Croația (2,6%), Ungaria și Slovenia (ambele cu un avans de 2,1%). La polul opus, cele mai ample scăderi ale producției industriale au fost înregistrate în Estonia (minus 5,5%), Malta (minus 4,7%) și Suedia (minus 3,9%). În cazul României, declinul de 0,3% din luna iulie vine după o scădere de 0,8% în iunie.

În ritm anual, luna iulie 2025 comparativ cu iulie 2024, producția industrială a crescut cu 1,8% atât în zona euro cât și în UE. Cele mai importante creșteri ale producției industriale au fost înregistrate în Letonia (9,8%), Irlanda (8,1%) și Suedia (4,1%). În acest caz, România se numără printre țările membre cu creșteri ale producției industriale în ritm anual, cu un avans de 2,7%, după un declin de 0,2% în ritm anual înregistrat în luna iunie.

Datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică arată că, în România, în luna iulie 2025, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 3,8%, ca efect al creșterilor din cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (+6,4%), industria extractivă (+5,2%) și industria prelucrătoare (+3,4%).

Ca serie ajustată, în același interval, scăderea producției industriale a fost de 0,3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare (-0,7%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,5%). În schimb, industria extractivă a crescut cu 1,9%.

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a crescut cu 2,7%, datorită creșterilor din industria prelucrătoare (+3,4%) și industria extractivă (+1,2%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2%.

Totodată, producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mare față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 2,3%, susținută de industria prelucrătoare (+3,1%) și industria extractivă (+1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 2,3%.