România va primi 11,5 milioane euro de la UE pentru sprijinirea fermierilor afectați de înghețul din primăvară

România va primi 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă, pentru a veni în sprijinul fermierilor ale căror producții au fost afectate anul acesta de înghețul târziu din primăvară, a anunțat joi comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.

‘O altă provocare cu care se confruntă fermierii din UE sunt dezastrele climatice. Fermierii români cunosc bine realitățile schimbărilor climatice. Și în acest an, culturile au fost afectate din cauza înghețului târziu din primăvară. Mai multe producții au fost afectate, în mod special caisele, cireșele, piersicile și nectarinele. Astăzi, pot anunța că alocăm 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă pentru România, pentru a vă sprijini. Privind înainte, în următoarea perioadă financiară, vom dubla rezerva de criză. O vom numi ‘Plasa de siguranță a unității’ și va avea o valoare de 900 de milioane de euro pe an pentru a ajuta în fața perturbărilor pieței. Vorbind despre perturbări, înțeleg îngrijorarea unora dintre voi legată de comerț, însă Uniunea noastră este un exportator net de produse agroalimentare. Mai mult decât atât: suntem cel mai mare exportator de produse agroalimentare din lume! Așadar, beneficiem de pe urma comerțului, acest lucru este foarte clar, dar comerțul trebuie să fie echitabil. Suntem întotdeauna foarte atenți la sectorul agricol când încheiem acorduri comerciale. De exemplu, cu Ucraina, am inclus garanții fără precedent. Demonstrăm solidaritate cu Ucraina în lupta sa împotriva imperialismului rus, dar protejăm în același timp interesele fermierilor din UE’, a susținut comisarul european.

În ceea ce privește competitivitatea, Hansen le-a transmis fermierilor că este bine să se asocieze, astfel vor putea reduce costurile și crește profitabilitatea.

‘Problema competitivității noastre este esențială. Aderarea la organizații de producători sau cooperative vă poate ajuta să vă vindeți produsele la prețuri mai bune. Cred că, dacă veți coopera mai mult, veți putea reduce costurile și crește profitabilitatea. Acest lucru se realizează și prin sprijinirea noii generații de fermieri, pentru ca această profesie să rămână vie și, odată cu ea, și zonele rurale. 10% dintre fermieri au sub 40 de ani – ceea ce este bine. Dar putem merge și mai departe. La sfârșitul lunii, voi prezenta o strategie pentru a asigura reînnoirea generațională a sectorului agricol. Comisia nu poate acționa singură. Este nevoie de sprijin la toate nivelurile – european, național și regional – pentru a susține tinerii fermieri’, a menționat sursa citată.

În acest sens, Hansen a apreciat înființarea, la București, a unui Centru pentru Inovare și Formare a Tinerilor Lideri și Antreprenori în Agricultură.

‘Lumea se schimbă rapid. Presiunile climatice, instabilitatea geopolitică și piețele în continuă transformare fac ca viitorul să fie incert. Dar un lucru este clar: agricultura europeană trebuie să prospere, iar noi vom continua să o sprijinim. Fermierii români joacă un rol decisiv pentru securitatea noastră alimentară. Împreună, vom asigura ca agricultura românească și europeană să fie echitabilă, competitivă, durabilă și atractivă pentru generațiile viitoare. Aceasta este misiunea noastră comună, iar eu sunt hotărât să o duc la îndeplinire’, a dat el asigurări.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a participat joi la Conferința Națională AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români.