România vizează consolidarea parteneriatelor cu Austria pentru stimularea schimburilor economice

România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele cu Austria pentru stimularea schimburilor economice și creșterea capacităților de producție în industrie, a afirmat ministrul Economiei, Irineu Darău, într-o postare pe Facebook.

‘Îi mulțumesc Excelenței Sale, doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, pentru vizita la Minister și pentru dialogul constructiv despre viitorul cooperării între cele două state. România își propune să dezvolte și să consolideze parteneriatele care vor duce la schimburi economice mutual benefice și la creșterea capacităților noastre de producție în industrie. Am discutat, de asemenea, despre potențialul turismului românesc și despre modul în care putem promova mai eficient România în afara granițelor’, a scris ministrul pe rețeaua de socializare.

Potrivit acestuia, Organizațiile de Management al Destinației reprezintă un instrument necesar în această direcție și avem nevoie de schimburi de experiență, pentru eficientizarea lor.

‘Parteneriatul româno-austriac are la bază fundamente solide, iar prin consolidarea acestuia – bazată pe dialog continuu și cooperare strânsă – ne propunem să dezvoltăm proiecte comune cu impact real și durabil asupra economiei României, creând oportunități pentru ambele țări’, a subliniat ministrul.