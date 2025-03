Românii investesc între 40.000 și 150.000 euro pentru o mobilare completă a locuinței

Piața de mobilier de lux este într-o continuă creștere, cu o cerere insuficient acoperită pe acest segment. Românii optează tot mai des pentru produse high-end pentru amenajarea în special a locuințelor personale, dar și a celor pentru închiriere, bugetele ajungând la 150.000 de euro pentru o mobilare completă, arată datele INTERNI by Gruppo Euromobil, unul dintre principalii furnizori de mobilă de lux din România, care reprezintă în exclusivitate la nivel local grupul italian Euromobil.

Cele mai multe achiziții de mobilier premium sunt făcute pentru mobiliarea locuințelor din București-Ilfov, în special în zone ca Voluntari unde se construiește mult, însă crește numărul solicitărilor din Cluj și Timișoara.

Cele mai mari bugete sunt alocate bucătăriilor, pe care românii le vor cât mai funcționale, încăpătoare, cu multe locuri de depozitare, cu un design modern, dar care să ocupe puțin spațiu. O bucătărie completă poate ajunge la 80.000 de euro, în funcție de accesoriile alese.

“Piața de mobilier premium și de lux este puțin acoperită în România, în timp ce cererea este în creștere, inclusiv și în afara Bucureștiului. Nu există multe opțiuni pentru achiziția de mobilier de lux pe piața locală. De la an la an observăm creșteri importante deoarece clienții conștientizează că investesc într-un produs durabil, funcțional, care nu se va demoda. Inclusiv persoanele cu venituri medii au început să înțeleagă avantajele mobilierului premium și aleg tot mai des să își mobilize locuințele, fie și parțial, cu un mobilier calitativ, care nu se deteriorează și pe care nu trebuie să-l schimbe în câțiva ani.

Există o nevoie tot mai mare pentru mobilier de lux printre consumatorii din România, care nu e suficient acoperită. Ne așteptăm la o creștere a cererii cu 30% pentru anul 2025 față de anul trecut, având în vedere că există un număr tot mai mare de clienți interesați să mobilieze premium chiar și locuințe de închiriat. Aceștia consideră că un mobilier calitativ, care rezistă în timp, este o investiție pe termen lung care, totodată, crește substanțial valoarea chiriei. De asemenea, clienții își doresc mobilier creat de designeri, inclusiv piese unicat, pentru a oferi o atmosferă exclusivistă locuințelor lor”, declară Miruna Vintilă, cofondator INTERNI by Gruppo Euromobil.

Având în vedere creșterea pieței de mobilier de lux, INTERNI by Gruppo Euromobil vizează extinderea, prin magazine partenere, în orașe mari din țară, printre care Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Iași, pentru ca și clienții din alte zone ale țării să aibă acces mai ușor la produsele grupului.

Cât investesc românii în mobilier de lux

Piața de mobilier de lux este într-o continuă creștere, iar oamenii înțeleg din ce în ce mai mult ideea de a investi în produse calitative care vor rezista ani de zile. Deși investiția este mai mare inițial, pe termen lung costurile sunt mai mici.

Șapte din 10 clienți comandă mobilier pentru amenajarea întregii locuințe, iar restul mobilează parțial sau în etape, începând cu bucătăria și livingul. De altfel, bucătăria, livingul și dressingul walk-in sunt zonele din casă pe care românii se concentrează cel mai mult. De asemenea, mobilarea exteriorului, în special a teraselor și grădinilor, este tot mai des inclusă în bugetul de amenajare.

Pentru mobilarea bucătăriilor investiția începe de la 20.000 de euro și poate ajunge la 80.000 de euro, mai ales dacă este dotată cu numeroase accesorii. O cameră de dressing mobilată cu mobilier premium variază între 15.000 de euro și 50.000 de euro, prețul crescând în funcție de accesorizare. Pentru canapele, care sunt considerate piesele de rezistență din casă, românii alocă între 7.000 de euro și 20.000 de euro.

“Bugetele variază deoarece există o gamă largă de finisaje care pot influența prețul final. Astfel, o mobilare completă poate fi între 40.000 de euro și 150.000 de euro, în funcție de numărul de piese de mobilier, zonele mobilate și tipul de produse. Mobilierul de lux este căutat de persoane cu locuințe mari și spațioase, vile și penthouse-uri, dar în ultimul timp există interes și din partea proprietarilor de apartamente. În general, sunt persoane cu venituri medii și mari, cu vârsta între 30 și 60 de ani, preponderent din București și Voluntari pentru că în această zonă se costruiesc multe locuințe, dar observ o cerere crescută și din orașe precum Cluj și Timișoara.

Nevoile clienților sunt diverse, dar în principal se preocupă cel mai mult de bucătării pentru că sunt cele mai complexe și necesită cel mai mult timp atât pentru a le proiecta și a le produce, pentru a satisface toate nevoile. De asemenea, femeile sunt cele care în ultima perioadă pun accentul foarte mult pe zona de dressing, pentru care de cele mai multe ori sacrifică o cameră din locuința lor, dacă nu există o cameră dedicată pentru acest proiect, pentru a avea un dressing spațios și pentru a putea crea un spațiu doar al lor. Clienții primesc consultanță gratuită în alegerea mobilierului, iar toate piesele de mobilier sunt create pe comandă în fabrica din Italia, personalizat, în baza unui proiect și a unei simulări grafice 3D în funcție de cerințele specifice ale clienților și spațiul care urmează să fie amenajat”, explică Miruna Vintilă, cofondator INTERNI by Gruppo Euromobil.

Tendințe în 2025: locuințe amenajate minimalist, cu mobilier funcțional, încăpător și modern

În ultima perioadă, românii preferă casele minimaliste, cu puține piese de mobilier, dar de o calitate ridicată și suficiente astfel încât locuința să fie aerisită și nu încărcată. Sunt alese în special produse în culori calde și neute, cu precădere în nuanțe de bej, aflate în tendințe în 2025.

Ei caută în special bucătării cât mai accesorizate, cu spații de depozitare multiple și blaturi rezistente, dar care să ascundă complet obiectele depozitate în interiorul mobilierului, cu cât mai puține lucruri la vedere.

În ceea ce privește zona de dressing, majoritatea clienților aleg dressinguri deschise din dorința de a avea toate lucrurile la vedere, cu acces facil la toate articolele vestimentare și cu spații dedicate pentru genți, încălțăminte și diferite accesorii.

Showroom-ul INTERNI by Gruppo Euromobil are o suprafață de aproape 340 de metri pătrați, unde sunt expuse cele mai noi produse de design intalian pentru amenajarea zonelor cheie dintr-o locuință – bucătărie, living, dressing și alte. INTERNI are o ofertă largă de produse de mobilier, disponibile la comandă, care îmbină funcționalitatea, estetica modernă și măiestria artizanală. Periodic, sunt aduse în showroom piese de mobilier din noile colecțiile create de grupul italian. Showroom-ul se află în complexul de birouri Băneasa Business & Technology Park, iar clienții beneficiază de consultanță personalizată, menită să transforme fiecare spațiu într-un loc unic, armonios și sofisticat.

Prezent pe piață din 2021, Interni by Gruppo Euromobil este reprezentantul exclusiv în România al grupului italian Gruppo Euromobil și al celor trei branduri ale sale – Euromobil, Zalf și Desiree, un nume de referință în industria designului de mobilier de lux. Cu o tradiție de peste 50 de ani, Gruppo Euromobil oferă produse pentru întreaga locuință care îmbină eleganța cu funcționalitatea, create pentru a răspunde celor mai exigente gusturi și nevoi de amenajare interioară.