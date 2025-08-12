Românii vor plăti rate mult mai mari la bănci. Indicele IRCC va atinge un nivel record la toamnă

După ce în plină vară românii s-au confruntat cu un val de scumpiri, de la alimente, la facturi și transport, acum se pregătesc să plătească și rate mai mari. Analizele arată că IRCC va atinge un maxim absolut de la introducerea pe piața bancară, din 2019, și va depăși 6% în octombrie, ceea ce va aduce rate mai mari chiar şi cu câteva sute de lei, informează Antena 3 CNN.

Indicele IRCC este prognozat să atingă un maxim absolut de la toamnă, ceea ce va pune presiune pe bugetele românilor care au credite, după ce s-au confruntat cu un val de creşteri de taxe.

Estimările arată că indicele IRCC, cel în funcție de care se calculează creditele ipotecare cu dobândă variabilă luată după 2019, va ajunge din octombrie la peste 6%. La un credit, de exemplu, de 250.000 lei, luat pe o perioadă de 30 de ani, dependent de IRCC, care până acum era sub 6%, cu marja băncii de 3%, rata va crește de la 2.021 lei, cât este acum, va depăși 2.100 lei, adică un plus de 92 lei pe lună.

Irina Chițu, director comparator bancar: „IRCC va deveni 6,06 la sută și da, este un maxim istoric. Vor fi afectați cei care au contracte de credit cu dobândă variabilă, dependentă de IRCC. Au mai rămas și cei cu ROBOR, dar și acolo este mare, a fost și 7,8 la sută.”

Creşterea ratei e şi mai mare, raportată la IRCC de acum câţiva ani, când a fost implementat.

Andrei Cazacu, director reţea broker credite: „La o sumă de 200.000 lei pe 25 de ani, la un IRCC de 2,65 rata era 1.230. În prezent, la un IRCC de 5,55 rata ajunge la 1.570 lei, iar din octombrie într-adevăr ar crește la 1.700, deci o creștere de peste 400 lei, luând de la începutul creditului până în prezent.”

Adrian Negrescu, analist economic: „Mai punem și marja băncii, ajungem la costuri de împrumut de peste 8-10 la sută, ceea ce va fi greu de gestionat pentru majoritatea românilor. Pe lună ce trece, în ton cu inflația, ratele vor crește tot mai mult, iar asta va afecta întreaga economie.”

Specialiștii în creditare le recomandă celor care nu pot susține rate mai mari să renegocieze dobânzile cu banca sau să-și refinanțeze creditele cu dobândă fixă. În prezent sunt peste 400 de mii de români care au credite cu IRCC şi aproape 200 de mii cu ROBOR. Şi acest indice a crescut de la 5,92% la începutul anului, la 6,61% în prezent.