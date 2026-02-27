Romgaz a realizat în 2025 un profit net de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare faţă de 2024. Producţia de gaze s-a menţinut la 4,95 miliarde metri cubi

Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a realizat în 2025 un profit net de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare faţă de anul anterior (3,2 miliarde lei în 2024).

Veniturile totale au avansat în 2025 cu 2%, la 8,71 miliarde lei, de la 8,56 miliarde lei în 2024.

”Profitul net consolidat al Romgaz în anul 2025 a fost de 3,346 miliarde lei, cu 4,39% mai mare, respectiv cu 140,61 milioane lei, comparativ cu anul anterior”, arată raportul companiei.

Producţia de gaze naturale estimată pentru anul 2025 a fost de 4,95 miliarde metri cubi, asemănătoare cu anul 2024.

”Performanţele financiare preliminare ale Grupului Romgaz în anul încheiat la 31 decembrie 2025 au fost influenţate de factorii de mai jos: Producţia de gaze naturale estimată pentru anul 2025 a fost de 4,954 miliarde mc, cu 0,17% mai mică decât producţia anului anterior (-8,2 milioane mc). Producţia de energie electrică a anului 2025, de 750,1 MWh, a înregistrat o scădere de 14,8% faţă de anul 2024. Capacitatea de înmagazinare a gazelor naturale contractată la 31 decembrie 2025 a fost de 100%, gradul de umplere al depozitelor fiind de 73,28% la finalul anului. Veniturile totale au avansat în 2025 cu 167,56 milioane lei, înregistrând o creştere de 1,96%”, arată raportul companiei.

Cifra de afaceri s-a ridicat în 2025 la 8,02 miliarde lei, mai mare cu 1,2% faţă de 2024.

”Creşterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 0,28% a veniturilor din vânzarea gazelor naturale, din creşterea veniturilor din vânzarea de energie electrică cu 1,88% şi din creşterea cu 20,11% în 2025 faţă de 2024 a veniturilor din vânzarea de bunuri (96,6% din aceste venituri reprezintă vânzări de condensat, producţia fiind în creştere cu 46,9% faţă de anul precedent)”, precizează compania.

Cheltuielile totale au scăzut în anul 2025 cu 1,44% (71,22 milioane lei), influenţate în principal de scăderea cheltuielilor cu impozitele şi taxele care au înregistrat o scădere semnificativă faţă de perioada similară anterioară, de 462,12 milioane lei (-25,30%). Diminuarea se datorează volumelor de gaze mai ridicate livrate în anul 2025 la preţ reglementat faţă de anul anterior.

Veniturile din gaze vândute la preţ reglementat sunt scutite de impozitul pe venitul suplimentar, reducerea acestui impozit în 2025 faţă de 2024 fiind de 434,17 milioane lei (-36,14%).

Romgaz are circa 6.000 de angajaţi şi o capitalizare de 44,78 miliarde lei.