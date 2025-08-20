Rusia ar putea avea probleme cu continuarea finanțării războiului fără rectificări bugetare

Moscova se pregătește să majoreze taxele și să reducă cheltuielile, în contextul în care încearcă să mențină un nivel ridicat al cheltuielilor militare, în timp ce economia rusească începe să aibă probleme după mai mult de trei ani de război în Ucraina, susțin oficialii și economiștii consultați de Reuters.

Economia Rusiei încetinește și unii oficiali au avertizat că există riscul intrării în recesiune și, deși dobânzile încep să coboare de la cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, deficitul bugetar a crescut până la 4.900 miliarde ruble (61 miliarde dolari), ceea ce sugerează că Rusia va avea probleme în a-și îndeplini actualele obligații și a continua să finanțeze războiul în ritmul actual.

”Date fiind estimările mai pesimiste ale indicatorilor economici, precum și scăderea veniturilor din petrol și gaze, vom fi nevoiți să începem urgent consolidarea fiscală”, a spus, la finele lunii iulie, Anatoly Artamonov, președintele Comisiei pentru buget din Consiliul Federației, camera superioară a Parlamentului rus.

De la debutul invaziei în Ucraina, cheltuielile bugetare ale Rusiei aproape s-au dublat, în termeni nominali, o injecție fiscală semnificativă care a alimentat inflația și a forțat banca centrală să majoreze dobânda de referință până la 21%, ceea ce a crescut costurile companiilor cu împrumuturile. Cheltuielile combinate cu apărarea și securitatea națională, în valoare de 17.000 de miliarde de ruble în 2025, sunt la cel mai ridicat nivel de după Războiul Rece, fiind echivalente cu 41% din cheltuielile totale și făcând din sectorul apărării principalul motor al creșterii economice.

Vladimir Putin a spus în luna iunie că Rusia intenționează să reducă cheltuielile militare, dar, pentru moment, oficialii se așteaptă în continuare la o majorare.

”Nu putem reduce cheltuielile cu apărarea națională și, după toate probabilitățile, vom fi nevoiți să le majorăm”, a spus Artamonov.

Bugetul pe 2025, care va fi prezentat în septembrie, include cheltuieli cu apărarea și securitatea de 8% din PIB, dar o sursă din Guvernul rus a precizat că, în realitate, cifra este ușor mai mare. Nu va exista o reducere a cheltuielilor cu apărarea în 2026, a subliniat sursa citată, dar un declin este posibil în 2027, dacă ostilitățile vor înceta, deoarece există și alte domenii de cheltuieli care se luptă pentru resurse.

”Chiar și cu o încetare a focului, vor trebui produse obuze și drone, dar la o scară ușor mai mică”, a arătat sursa, apreciind că Moscova va fi nevoită să țină pasul cu cheltuielile cu apărarea mai mari ale statelor occidentale. ”Nu va avea loc o revenire la nivelul care exista înainte de ‘operațiunea militară specială”’, a explicat sursa.

Într-un editorial pentru cotidianul RBC, Artamonov a sugerat că Rusia ar putea fi nevoită să reducă cheltuielile care nu au legătură cu apărarea cu 2.000 miliarde de ruble în fiecare an până în 2028 și să redirecționeze sumele economisite astfel către bugetul apărării. ‘În următorii trei ani, nu vom avea suficiente mijloace pentru a trăi la fel de confortabil ca acum’, a spus Artamonov.

Anul acesta este primul în care ponderea în PIB a cheltuielilor totale cu educația și sănătatea la nivel federal și regional a scăzut semnificativ, susține Sergei Aleksashenko, fost viceguvernator la Banca Centrală a Rusiei și acum senior fellow la NEST Centre din Londra. Aleksashenko a spus că se așteaptă la majorarea taxelor precum și la o reducere a cheltuielilor, în termeni reali.

Sursa guvernamentală citată de Reuters a menționat că majorarea taxelor este inevitabilă. ”Altfel, pur și simplu nu o vom mai scoate la capăt, chiar și cu o reducere a cheltuielilor cu apărarea. Veniturile din petrol și gaze scad iar economia nu poate acoperi în totalitate această scădere”, a spus sursa.

În cele din urmă, consolidarea bugetară va pune și mai multă presiune asupra creșterii economice a Rusiei, chiar dacă nivelul redus al datoriei, de aproximativ 20% din PIB, oferă Moscovei o anumită marjă de manevră. ”Economia Rusiei are probleme din cauza dobânzilor ridicate și a continuării efortului de război. Se prefigurează o perioadă de creșterea economică slabă”, estimează Liam Peach, economist specializat pe piețele emergente la Capital Economics.

Analiștii se așteaptă ca deficitul bugetar al Rusiei, care în perioada ianuarie-iulie a depășit ținta pentru întregul an cu peste 1.000 de ruble, să fie mai mare decât s-a planificat. Sursa guvernamentală citată de Reuters a estimat că deficitul pentru acest an se va situa la aproximativ 5.000 de miliarde de ruble, sau 2,5% din PIB.

Însă Yevgeny Suvorov, economist la CentroCreditBank, estimează că deficitul ar putea urca până la 8.000 de miliarde de ruble, în condițiile în care cheltuielile Moscovei ar necesita o reducere de aproape 20% în termeni reali în perioada august-decembrie pentru a fi atinsă ținta de cheltuieli pentru 2025 de 42.300 miliarde de ruble.