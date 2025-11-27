Rușii încep să resimtă efectele economice negative ale războiului lui Putin

Pe măsură ce războiul președintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, rușii încep să se confrunte cu impactul său tot mai mare asupra fiecărui aspect al vieții lor cotidiene, transmite Bloomberg.

De la gospodăriile care reduc cheltuielile cu alimentele până la companiile de oțel, minerit și energie aflate în dificultate, motorul economic al țării prezintă multiple fracturi, iar rezistența anterioară impulsionată de stimulente fiscale masive și venituri record din energie este pusă la încercare. Aceste consecințe negative apar exact în momentul în care SUA exercită presiuni pentru a reduce veniturile din petrol și gaze ale Moscovei.

‘Pe baza indicatorilor economici, ar fi în interesul Rusiei să oprească războiul acum. Totuși, pentru a dori să pui capăt războiului, trebuie să ajungi pe marginea prăpastiei. Rusia nu a ajuns încă acolo’, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia, cu sediul la Berlin.

În absența acestei conștientizări, lucrurile se vor înrăutăți pentru populația Rusiei înainte de a putea spera că se vor îmbunătăți.

‘Prețurile cresc acum mai repede decât salariile’, a declarat Elena, în vârstă de 27 de ani, manager la o companie din Moscova care organizează evenimente. Bloomberg nu i-a dezvăluit numele de familie pentru a-și proteja identitatea în caz de repercusiuni. Elena și-a schimbat obiceiurile de cumpărături, cumpărând mai puține haine și mai multe mărci autohtone, deoarece importurile au devenit prea scumpe.

Situația contrastează puternic cu cea de la începutul războiului, când produsul intern brut se extindea pe fondul investițiilor legate de armată, care au determinat o creștere de aproape 20% a salariilor în 2024, stimulând cererea consumatorilor, dar contribuind și la inflație.

Inflația a scăzut la aproximativ 6,8% la începutul lunii noiembrie, dar principalul motiv este slăbirea cererii de consum, a anunțat Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt, condus de fratele ministrului rus al apărării, în ultimul său raport. În special, rușii reduc consumul de alimente, potrivit SberIndex, o platformă publică de date a băncii Sberbank, care urmărește veniturile, cheltuielile și activitatea comercială în timp real.

‘Nota de plată medie pentru cumpărăturile săptămânale de alimente s-a dublat în ultimii ani’, a declarat Denis, în vârstă de 40 de ani, manager la Tambov, centrul Rusiei. Forțată să-și reconsidere cheltuielile, familia sa cumpără acum mai puține fructe și legume.

Vânzările de lapte, carne de porc, hrișcă și orez au scăzut cu 8-10% în septembrie și octombrie, potrivit ziarului Kommersant. X5 Group, cel mai mare lanț de produse alimentare din Rusia, a înregistrat o creștere a veniturilor în al treilea trimestru, în mare parte pe fondul inflației, dar venitul său net a scăzut cu aproape 20%, reflectând o cerere mai slabă și costuri mai mari.

Sectorul de retail din Rusia trece printr-o schimbare majoră. Comercianții de haine au reprezentat 45% din totalul închiderilor de magazine în trimestrul al treilea, aproape fiecare al doilea punct de vânzare fiind închis, relatează presa locală. Potrivit ziarului Rossiyskaya Gazeta, deținut de guvern, piața electronicelor se confruntă cu cea mai accentuată scădere a cererii din ultimii 30 de ani, deoarece cumpărătorii amână achizițiile majore.

Vânzările de mașini s-au redus cu aproape un sfert în primele nouă luni ale anului, afectate de costurile ridicate ale împrumuturilor și de creșterile unei taxe pentru reciclare, ceea ce a dus la creșterea prețurilor în special pentru vehiculele importate și electrice, în timp ce Guvernul încearcă să stimuleze veniturile bugetare și să sprijine producătorii auto autohtoni.

Cu toate acestea, mulți analiști se așteaptă în continuare la o creștere modestă în acest an și în anul următor, dar Centrul pentru Cercetări Strategice, un think tank cu sediul la Moscova, a anunțat pe 18 noiembrie că ‘nu mai există aproape nicio șansă de a evita o recesiune’, producția scăzând în mai mult de jumătate din industriile rusești.

Industria siderurgică trece printr-o criză, consumul total scăzând cu 14% în acest an, potrivit principalului producător de oțel Severstal PJSC. Cererea de oțel în construcții a scăzut cu 10%, în timp ce în industria mașinilor s-a redus cu 32%. Mineritul de cărbune se confruntă cu cea mai gravă situație din ultimul deceniu, companiile importante reducându-și producția.

Sectorul bancar nu se descurcă prea bine: ponderea creditelor corporative cu probleme a crescut la 10,4% în al doilea trimestru, ajungând la 9.100 miliarde de ruble (112 miliarde de dolari), în timp ce în comerțul cu amănuntul a crescut la 12%, a informat Banca Rusiei într-un raport din septembrie.

Creșterea economică a încetinit la 0,6% în trimestrul al treilea, neconform estimărilor, în timp ce deficitul bugetar a atins 1,9% din PIB în octombrie, iar Ministerul Finanțelor se așteaptă ca acesta să crească la 2,6% din PIB până la sfârșitul anului.

Veniturile extrem de importante din exporturile de petrol și gaze au scăzut cu peste o cincime în perioada ianuarie-octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 7.500 miliarde de ruble, conform calculelor Bloomberg bazate pe date ale Ministerului Finanțelor. Prețurile mai mici la țiței, sancțiunile și o monedă mai puternică au însemnat că producătorii națiunii au primit mai puține ruble pentru fiecare baril de petrol vândut.

‘Imunitatea economiei ruse a fost grav slăbită. O criză sistemică s-ar putea să nu apară în 2026, dar o deteriorare constantă a condițiilor economice va continua’, susține Oleg Buklemișev, șeful Centrului pentru Cercetarea Politicilor Economice de la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova.