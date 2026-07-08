Rutte declară că dezamăgirea lui Trump față de aliații NATO se limitează la ‘cazuri izolate’

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri că dezamăgirea exprimată de președintele SUA, Donald Trump, față de aliații săi pentru că nu au oferit sprijin militar în războiul pe care l-a lansat împotriva Iranului se limitează la ‘cazuri izolate’, informează EFE.

‘Știm că dezamăgirea Statelor Unite în ceea ce privește Iranul are legătură cu cazuri izolate’, le-a declarat Rutte reporterilor la sosirea sa la summitul liderilor NATO care se desfășoară miercuri la Ankara.

Trump s-a declarat din nou, marți, ‘foarte dezamăgit’ de NATO în timpul războiului pe care l-a declanșat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara pentru a participa la summitul Alianței

‘Am fost foarte dezamăgit și, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, unde se întâmplă ca prietenul meu să fie un lider foarte puternic, o persoană foarte puternică, este posibil să nu fi mers’, a declarat el alături de președintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia.

Trump a adăugat că SUA ‘nu au fost tratate bine, pentru că am făcut ceva în Iran’, repetându-și nemulțumirea că aliații Washingtonului nu au furnizat sprijin în războiul din Orientul Mijlociu lansat împreună cu Israelul.

Deși a subliniat, așa cum a făcut-o și înainte în mod repetat, că ‘nu avem nevoie de altcineva’, Trump a întrebat retoric de ce SUA ‘au investit trilioane de dolari în NATO’ pentru a proteja Europa de Rusia fără a primi nimic în schimb.

‘Într-un fel, îi testam pe oameni. Îi testam să văd dacă vor fi acolo pentru noi la nevoie, pentru că de multă vreme spun că noi îi ajutăm, dar nu sunt sigur că ei vor fi acolo pentru noi’, a mai spus Trump, menționând Regatul Unit, Franța, Germania și Italia.

În altă ordine de idei, Rutte a mai declarat miercuri că ultimele atacuri ale SUA asupra Iranului au fost ‘absolut necesare’, potrivit Reuters.

‘Când ai un armistițiu și Iranul practic încalcă armistițiul, cred că este absolut crucial ca SUA să reacționeze cu fermitate’, a mai declarat Rutte la sosirea la summitul NATO de la Ankara.