Sebastian Burduja, ministrul Energiei: Sunt motive de speranță pentru sectorul energetic și pentru economia românească

Antena 3 CNN a organizat un nou eveniment de referință dedicat viitorului energetic al României, aducând în prim-plan cele mai actuale teme din domeniul energiei și sustenabilității. Conferința RO 3.0 „RECHARGE THE POWER 2025 – Energie, Bunăstare, Dezvoltare, Sustenabilitate” a reunit experți, lideri de opinie, factori de decizie și profesioniști din industrie pentru a discuta despre tranziția energetică, independența energetică a României și noile provocări și oportunități generate de schimbările climatice și reglementările internaționale. Prezent la eveniment, ministrul Energiei a declarat că „Sunt motive de speranță pentru sectorul energetic și pentru economia românească”.

„În energie sunt oameni foarte buni, și la mediu sunt oameni foarte buni. De altfel, împreună cu Mircea Fechet cred că am reușit să facem o echipă bună și să marcăm câteva premiere, una dintre ele fiind hidrocentrala de la Răstolița, care are toate șansele să fie prima hidrocentrală începută după 1989 care se va termina anul acesta – 30MW, dar cu valoare simbolică mare.

În general îmi place să dau speranță, când pot. Sunt motive de speranță pentru sectorul energetic și pentru economia românească. Foarte corect spune Mario Draghi, energia este totul. Este bunăstarea noastră din fiecare zi, e competitivitate. Cred că e un lucru bun că am început acest an cu o strategie energetică națională. Sorin Elisei, împreună cu o echipă de oameni foarte deștepți a reușit ca după 17 ani să avem o viziune adoptată prin HG. Am mai spus-o, ordinea de prioritate e energie sigură, energie accesibilă, sau ieftină, și energie curată. Cred că premisele care îmi dau mie o doză de optimism sunt următoarele: creșterea capacității de producție, anul trecut a fost unul record – au fost puse în funcțiune capacități de peste 1200MW. Anul ăsta ne-am propus să dublăm perfromanța, și am încredere că o vom face, am semnat aceste contracte, sunt contracte în derulare. Din PNRR am avut o țintă 950MW solar-eolian și deja sunt puse în funcțiune sau în teste capacități peste 500MW. Până la finalul acestui apel consider că ne vom depăși ținta cu 300-400MW. Cu aceiași bani reușim să livrăm mai mult decât ne-am angajat.

Avem proiectele mari care sunt în grafic sau înainte de grafic. Neptun Deep e un proiect foarte important pentru țară, înseamnă înseamnă înlocuirea dependenței de Federația Rusă cu dependența de România. Dacă totul merge bine la finalul anului viitor vom avea primele molecule de gaz în sistemul național de transport, deci înainte de termen”, a declarat Sebastian Burduja în cadrul conferinței.