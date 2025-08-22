Sectorul medical, considerat cel mai sigur domeniu pentru a lucra în această perioadă

Peste un sfert dintre români (27%) consideră că sectorul medical, atât cel privat, cât și cel de stat, este cel mai stabil din punctul de vedere al locurilor de muncă în această perioadă, reiese dintr-un sondaj realizat de o platformă de recrutare online.

Cercetarea publicată joi de eJobs relevă și faptul că 24,1% dintre respondenți mizează pe sectorul public, în timp ce o pondere similară (24%) ar alege industria alimentară.

De asemenea, sectorul farmaceutic este un alt domeniu despre care românii cred că va face față fără mari probleme dificultăților economice.

Pe de altă parte, domenii precum imobiliare, turism, asigurări sau HoReCa sunt considerate mai fragile în fața fluctuațiilor economice și, prin urmare, beneficiază de indici de încredere scăzuți ca angajatori.

Întrebați care sunt, în opinia lor, domeniile care vor crește ca importanță, pe termen mediu și lung, după o perioadă de criză, participanții la sondaj au răspuns că văd un potențial crescut în banking și servicii financiare, construcții, industria alimentară, energie și agricultură. În schimb, imobiliarele și HoReCa rămân cu procente scăzute ale nivelului de încredere acordat, alături de call – center/BPO, naval – aeronautic și automotive.

În ceea ce privește principalul criteriu în funcție de care evaluează un sector de activitate, 83% din totalul celor chestionați au menționat stabilitatea locului de muncă, apoi salariul mediu net și beneficiile care se oferă în mod uzual în domeniul respectiv, posibilitatea de a crește profesional și vechimea pe care angajatorii mari o au în piață.

‘Conștienți de faptul că urmează o perioadă în care ar putea fi nevoiți să își schimbe domeniul de activitate, candidații recunosc că au o serie de temeri din acest punct de vedere, iar cea mai mare este legată de lipsa de experiență sau calificări pentru noul domeniu. La fel de mulți se tem că ar putea avea o pierdere temporară a veniturilor, dar și că s-ar putea angaja într-un sector care nu oferă stabilitate. Alte temeri sunt legate de faptul că ar putea ajunge să muncească mai mult, dar pe un salariu mai mic sau că nu se vor adapta la noile cerințe. Doar 12,7% se tem că ar putea fi nevoiți să renunțe la munca de acasă’, se arată în sondaj.

Potrivit sursei citate, 75% dintre români au spus ferm că sunt dispuși să treacă printr-o recalificare profesională pentru a depăși mai ușor o perioadă instabilă din punct de vedere economic, 21% nu sunt deciși, dar iau în calcul această variantă, dacă oportunitatea apare și este necesar, și doar 4% spun un ‘nu’ hotărât.

Ca profil de companie, companiile mari, multinaționale sunt văzute ca fiind cele mai sigure și cele mai solide în fața incertitudinilor economice, urmate, la scurtă distanță, de companiile de stat. Pe de altă parte, doar 10% dintre respondenți ar acorda încredere crescută start-up-urilor și companiilor antreprenoriale.

Sondajul eJobs a fost realizat în luna iulie, pe un eșantion de 1.050 de respondenți care, în momentul de față, lucrează.