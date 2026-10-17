Șefa FMI spune că riscurile asociate AI ar putea depăși oportunitățile fără măsuri de protecție și un cadru etic

Riscurile asociate inteligenței artificiale (AI) ar putea depăși oportunitățile pe care aceasta le oferă, dacă nu sunt instituite măsuri de protecție adecvate și un cadru etic, a declarat vineri directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, care a pledat pentru o abordare care să combine autoreglementarea din partea industriei cu implicarea unor guverne importante, transmite Reuters.

Tehnologia AI a fost o temă centrală în cadrul reuniunilor anuale ale FMI și Băncii Mondiale, desfășurate săptămâna aceasta la Bangkok. Marți, FMI a atras atenția asupra riscurilor semnificative la adresa creșterii economice și a stabilității financiare, generate de o posibilă încheiere a boom-ului investițiilor în inteligența artificială, de nivelurile ridicate ale datoriei publice și de prelungirea conflictului din Orientul Mijlociu.

În timpul unei discuții la care a participat și Jack Clark, cofondator al companiei Anthropic, Georgieva a afirmat că inteligența artificială contribuie deja la consolidarea economiei globale, dar ar putea genera și șocuri negative dacă nu reușește să aducă creșterile de productivitate scontate într-un ritm suficient de rapid.

‘În absența unor măsuri de protecție, riscurile ar putea depăși oportunitățile. Mai presus de toate, avem nevoie de un fundament etic și nu sunt sigură că, la nivelul societății, am ajuns încă în acest punct’, a spus șefa FMI.

Pentru ca oamenii de pretutindeni să poată beneficia de această tehnologie nouă, aflată într-o evoluție rapidă, este necesară îndeplinirea anumitor condiții prealabile, precum accesul la infrastructura digitală, la energie electrică și existența unei reglementări adecvate, a explicat Georgieva. Potrivit acesteia, întrebarea care se pună acum este cum să punem la punct mecanisme de siguranță pentru o tehnologie care evoluează extrem de rapid, Georgieva comparând dezvoltarea inteligenței artificiale cu mașinile de Formula 1 care rulează cu viteză, fără bariere de protecție pentru spectatori.

În cadrul discuției, șefa FMI a apreciat că autoreglementarea industriei AI este o abordare adecvată, având în vedere că guvernele nu sunt neapărat în cea mai bună poziție pentru a reglementa sau supraveghea un sector aflat într-o schimbare continuă. Cu toate acestea, procesul de reglementare ar trebui să implice și societatea. La acest demers ar trebui să participe țările care au cele mai dezvoltate sectoare de inteligență artificială, precum SUA, China și India, dar și statele care fac parte din lanțul de aprovizionare specific acestui domeniu, a spus Georgieva. De asemenea, instituții precum FMI ar trebui să se implice în sfera lor de competență, precum creșterea productivității, piețele muncii și riscurile la adresa stabilității financiare, a subliniat Georgieva.

‘Practic, e ca o cursă de Formula 1 pe timp de noapte, în care mașinile s-ar putea să nu aibă nici măcar frâne’, a comentat Jack Clark de la Anthropic, preluând analogia propusă de Georgieva. Jack Clark a susținut că stabilirea unor standarde este posibilă și că acest proces a început deja, prin intermediul unor cadre de reglementare incipiente în Uniunea Europeană și al unor angajamente voluntare în Statele Unite.

Clark a precizat că firma sa își testează periodic sistemele, publică detalii despre aceste teste și partajează informațiile rezultate, însă a subliniat că, în opinia sa, acest demers nu ar trebui să rămână unul pur voluntar.

Întrebat dacă ar susține o reglementare din partea țărilor care dezvoltă inteligență artificială (AI), Clark a răspuns: ‘Da. Avem nevoie de standarde bazate pe bun-simț; și astfel se poate insufla încredere în această tehnologie și se poate stimula economia.’

În schimb, într-o conferință de presă separată, subsecretarul pentru Afaceri Internaționale din cadrul Trezoreriei SUA, Erin Browne, a declarat că FMI se concentrează excesiv asupra riscurilor la adresa economiei globale și că ar trebui să acorde o importanță mai mare oportunităților care pot genera șocuri economice pozitive, cum este cazul AI, pe care guvernul american o numește acum ‘superinteligență’.