Șeful OMV vrea o Uniune Europeană mai favorabilă investițiilor

Directorul general de la OMV, Alfred Stern, a declarat luni că grupul energetic austriac își dorește un mediu de afaceri ‘pro-investiții, pro-inovație și pro-pragmatism’ în Austria și Uniunea Europeană, transmite APA.

Cu prilejul unei întâlniri cu jurnaliștii, Alfred Stern a criticat reglementările europene, dând drept exemplu Directiva UE privind lanțurile de aprovizionare, reglementările privind captarea și stocarea carbonului pentru producătorii de petrol și gaze din UE și întârzierile în implementarea regulamentului UE privind reducerea deșeurilor de ambalaje. ‘În opinia mea, acesta este un

mediu de reglementare care nu creează un climat pozitiv pentru investiții’, a spus Stern. Acesta a precizat că ar dori să vadă în Austria și UE ‘o dorință de a avea o orientare spre performanță și nu doar de a redistribui’. Acest lucru, a spus el, necesită ‘ mai puțină birocrație și mai multă concurență’, a spus Stern.

Grupul OMV a anunțat recent un program de reducere a costurilor. Până în 2027, vor exista reduceri de locuri de muncă în Austria ‘de ordinul sutelor’. Stern a refuzat luni să răspundă concret câte locuri de muncă vor fi eliminate, în ce domenii și dacă Borealis ar fi, de asemenea, afectată. OMV își propune să economisească un total de 400 de milioane de euro până în 2027, ceea ce este ‘nefezabil fără măsuri de personal’, a spus directorul general. La nivel mondial, aproximativ 2.000 dintre cei 24.000 de angajați actuali ai OMV ar putea fi afectați.

De asemenea, CEO-ul OMV a confirmat știrile din presă despre un presupus spion rus la OMV. ‘Este adevărat, am reziliat relația de muncă cu angajatul afectat’, a declarat Stern. Acesta a subliniat însă că angajatul respectiv nu a deținut o funcție de conducere. Stern nu a oferit mai multe detalii, invocând protecția datelor și investigațiile în curs.

‘Vedem că China ne-a depășit în toate lanțurile valorice’, a mai spus Stern, invocând pământurile rare, energia fotovoltaică, magneții, energia eoliană și mașinile electrice. Pentru a recupera decalajul, Europa trebuie ‘să revină la pasiunea pentru inovație și la concentrarea pe performanță’, a apreciat Stern. În acest context, și având în vedere tarifele americane, Stern a spus că ar dori să vadă mai mult pragmatism în ceea ce privește noile acorduri comerciale.

OMV preconizează că UE va rămâne un importator net de gaze până în 2050. Până atunci, producția de gaze din Europa trebuie consolidată, iar condițiile de investiții îmbunătățite. Stern a menționat Neptun Deep din România și Wittau din Austria drept proiecte importante în acest sens.

Grupul austriac OMV Aktiengesellschaft deține 51,156% din acțiunile OMV Petrom, iar statul român, prin Ministerul Energiei, 20,698%, potrivit datelor afișate de Bursa de la București.