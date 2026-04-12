Serviciile de informaţii americane sugerează că China pregăteşte un transport de arme către Iran

Serviciile de informaţii americane indică faptul că China se pregăteşte să livreze noi sisteme de apărare aeriană către Iran în următoarele câteva săptămâni, potrivit a trei persoane familiarizate cu evaluările recente, informează CNN.

Potrivit sursei citate, ar fi o mişcare provocatoare, având în vedere că Beijingul a declarat că a contribuit la negocierea acordului fragil de încetare a focului care a pus în pauză războiul dintre Iran şi SUA la începutul acestei săptămâni. Preşedintele Donald Trump urmează, de asemenea, să viziteze China la începutul lunii viitoare pentru discuţii cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Informaţiile subliniază, de asemenea, modul în care Iranul ar putea folosi armistiţiul ca o oportunitate de a-şi reface stocurile de anumite sisteme de arme cu ajutorul unor parteneri străini cheie.

Două dintre surse au declarat pentru CNN că există indicii potrivit cărora Beijingul lucrează pentru a redirecţiona transporturile prin ţări terţe, pentru a le masca adevărata origine.

Sistemele pe care Beijingul se pregăteşte să le transfere sunt sisteme de rachete antiaeriene cunoscute sub numele de MANPAD, au spus sursele, care au reprezentat o ameninţare asimetrică pentru aeronavele militare americane care zburau la joasă altitudine pe parcursul războiului de cinci săptămâni şi ar putea reprezenta din nou o ameninţare dacă armistiţiul se destramă.

Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington a reacţionat la aceste informaţii: „China nu a furnizat niciodată arme niciunei părţi implicate în conflict; informaţiile în cauză sunt neadevărate. În calitate de ţară majoră responsabilă, China îşi îndeplineşte în mod consecvent obligaţiile internaţionale. Îndemnăm partea americană să se abţină de la acuzaţii nefondate, de la stabilirea unor legături răuvoitoare şi de la angajarea în senzaţionalism; sperăm că părţile relevante vor face mai mult pentru a contribui la reducerea tensiunilor.”

Iranul întreţine de multă vreme relaţii militare şi economice cu atât China, cât şi Rusia. Iranul a sprijinit intens Rusia în războiul său împotriva Ucrainei prin furnizarea de drone Shahed şi, de asemenea, vinde Chinei cea mai mare parte a petrolului său supus sancţiunilor.