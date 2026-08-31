Simion: Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier. Vrem alegeri libere

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, consideră că ”până cel puțin pe 21 septembrie” nu va fi desemnat niciun premier.

Acesta a militat din nou pentru alegeri anticipate.

”Până cel puțin pe 21 septembrie nu va fi desemnat niciun premier! Ce merită cei care au dus țara în această gaură? Vrem alegeri libere! Lăsați-ne să guvernăm”, a scris Simion luni pe Facebook.

Duminică, Alianța pentru Unirea Românilor a adoptat, în unanimitate, în cadrul Consiliului Național de Conducere, rezoluția ‘Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început’, prin care a cerut întoarcerea la votul românilor ca singura soluție democratică pentru ieșirea din actualul blocaj politic.

‘AUR arată că PSD, PNL, USR și UDMR au adus actuala configurație parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă și un Guvern legitim, dar continuă negocierile și improvizațiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică și stagflație, iar România rămâne fără o soluție reală de guvernare’, afirmau reprezentanții AUR.

Potrivit AUR, România are nevoie de un nou Guvern, capabil să scoată economia din starea de criză și din stagflație.

Formațiunea condusă de George Simion cere să se apeleze ‘la singura soluție democratică posibilă’: organizarea de alegeri anticipate.

‘Nu există, în lumea democratică, o altă formulă legitimă de ieșire dintr-o asemenea criză politică decât reîntoarcerea la votul popular, care să legitimeze o nouă majoritate și o nouă guvernare. Românii trebuie să decidă cine și cu ce program va conduce România. Vrem stabilitate? Soluția este organizarea de alegeri anticipate. Vrem o nouă politică economică? Soluția este organizarea de alegeri anticipate. Vrem ieșirea din criză? Soluția este organizarea de alegeri anticipate!’, a transmis AUR.

Pe 27 august, președintele Nicușor Dan a anunțat că la începutul lunii septembrie va organiza o nouă rundă de consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. ”Acum, imediat, la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem, formală sau informală, și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un Guvern care să fie stabilă’, a spus șeful statului.