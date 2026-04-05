Sindicatul scenariştilor americani a ajuns la o înţelegere surpriză cu studiourile, cu o lună înainte de expirarea contractului

Sindicatul scenariştilor americani (WGA) a încheiat o înţelegere surpriză cu studiourile majore, cu aproape o lună înainte de expirarea contractului sindicatului, scrie Variety.

Breasla a ajuns sâmbătă la un acord provizoriu cu Alianţa Producătorilor de Film şi Televiziune. Acordul va fi valabil pe patru ani – în loc de termenul obişnuit de trei ani – un beneficiu semnificativ pentru studiouri, care vor beneficia de un an suplimentar fără posibilitatea unei greve.

Comitetul de negociere al WGA a trimis sâmbătă seară un mesaj membrilor, confirmând acordul.

Detaliile nu au fost furnizate imediat, dar se aştepta ca acordul să includă o infuzie majoră de numerar în fondul breslei, aflat în dificultate, care a pierdut 200 de milioane de dolari în ultimii patru ani.

„Astăzi, Comitetul de Negociere WGA a aprobat în unanimitate un acord provizoriu cu AMPTP pentru Acordul Minim de Bază (MBA) din 2026, pe o perioadă de patru ani”, le-a spus membrilor comitetul. „În mod esenţial, acesta protejează planul nostru de sănătate şi îl plasează pe o cale sustenabilă, cu contribuţii sporite ale companiilor în multe domenii şi creşteri mult necesare ale plafoanelor contribuţiilor la sănătate. Noul contract se bazează, de asemenea, pe câştigurile din 2023 şi ajută la abordarea provocărilor legate de munca gratuită.”

Acordul trebuie încă aprobat de consiliul WGA şi trimis membrilor pentru ratificare.

„AMPTP a ajuns la un acord provizoriu cu WGA”, a declarat grupul de studiouri într-un comunicat. „Aşteptăm cu nerăbdare să consolidăm acest progres pe măsură ce continuăm să lucrăm la acorduri care să susţină stabilitatea industriei pe termen lung”.

Acordul iniţial marchează un contrast puternic faţă de ultimul ciclu contractual, când WGA a intrat în grevă timp de 148 de zile pentru a obţine îmbunătăţiri în ceea ce priveşte streamingul, personalul minim TV şi alte condiţii.

De data aceasta nu a existat prea mult interes pentru o grevă, care nu ar face decât să exacerbeze contracţia globală din industrie. Personalul de la WGA West este, de asemenea, în grevă de mai bine de şase săptămâni şi, fără îndoială, ar fi necesar pentru a facilita întâlnirile, comunicările şi alte sarcini asociate cu o grevă.

Fondul de sănătate a fost principalul punct de pe ordinea de zi a acestui ciclu. Se aştepta ca Sindicatul să fie nevoit să facă unele reduceri la planul de beneficii ca parte a unui acord pentru a controla creşterea vertiginoasă a costurilor cu sănătatea, dar nu au fost emise imediat prevederi.

De asemenea, Sindicatul a solicitat îmbunătăţiri faţă de progresele obţinute în 2023, inclusiv în ceea ce priveşte streamingul şi personalul TV minim. Sindicatul a dorit, de asemenea, să se concentreze pe inteligenţa artificială, solicitând plata unor scenarii dacă acestea ar fi folosite în instruirea în domeniul inteligenţei artificiale.