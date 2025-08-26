Soldul creditului neguvernamental a crescut în luna iulie 2025 cu 0,5%

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna iulie 2025 cu 0,5% față de luna anterioară (-2,1% în termeni reali), până la nivelul de 439,095 miliarde lei, informează marți Banca Națională a României (BNR).

Creditul în lei, cu o pondere de 69,4% în volumul total al creditului neguvernamental, s-a menținut la nivelul lunii iunie 2025, în timp ce, creditul în valută exprimat în lei, care deține o pondere de 30,6% în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,7% (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 8,7% (0,8% în termeni reali), pe seama majorării cu 8,6% a componentei în lei (0,7% în termeni reali) și cu 8,9% a componentei în valută exprimată în lei (6,7% în cazul exprimării indicatorului în euro), se arată în comunicatul BNR transmis AGERPRES.

Soldul creditului guvernamental acordat de instituțiile de credit s-a menținut în luna iulie 2025 la niveluri comparabile cu cele din luna iunie 2025 (+0,02%), atingând nivelul de 254,194 miliarde lei. În raport cu iulie 2024, acesta s-a majorat cu 16,9% (8,4% în termeni reali).

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2025 un sold de 752,060 miliarde de lei. Aceasta a crescut cu 0,9% (-1,8 în termeni reali) față de luna iunie 2025, iar în raport cu iulie 2024 s-a majorat cu 9,3% (1,3% în termeni reali).